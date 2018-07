LOS 87 TIPS DE NARDA LEPES EN TWITTER: UNO POR UNO, LOS CONSEJOS QUE SON FUROR EN LA WEB

A través de Twitter, la cocinera publicó una serie de tuits que despertaron mucho de comentarios en las redes sociales. Los consejos de Narda Lepes para cocinar en el día a día rápidamente se hicieron virales.

A continuación todos los tips que subió en su cuenta @NardaLepes

1) lo que crece junto queda bien , combina bien entre si. En estacion. Por ej, hongos y zapallos. Esparragos y alcauciles. Duraznos y tomates.

2) usa vegetales, probalos en crudo. Aprende de la materia prima. Toca, ole y probalos.

3) una buena alacena se hace de a poco. Compra conservas, especias, salsas. Poca cantidad , mucha variedad.

4) lee la receta antes y entende que vas a hacer y por que. Desobedece y cambia lo que quieras si la entendiste.

5) termina mas simples los platos con , hierbas frescas, quesos, crocantes. Suman textura y perfiles de sabor.

6) se organizado, limpia mientras haces. Tene todo listo y a mano antes de arrancar a cocinar.

7) no peses ni midas tanto. Aprende a usar el ojo. (Salvo en pasteleria!) desperta la intuitivo.

8) usa pimentero, no pimienta molida.

9) hace las compras en la verduleria. Arranca x ahi. Pensa tu plato desde la guarnicion. El resto sale solo.

10) el horno no es un deposito, usalo.

11) hay mucha comida rica que no es linda y viceversa.

12) en casa, seguir recetas es para momentos especiales. En el dia a dia hay que improvisar.

13) lee las etiquetas de lo que comas todos los dias.

14) los cuchillos afilados no ae guardan en el cajon. Se desafilan.

15) lavate las manos antes y después de cocinar.

16) si la coccion es larga, poca sal de entrada. Por que reduce y se concentra.

17) lo acido y lo dulce se equilibran entre si. En una salsa, en un postre , en una ensalada...

18) para entrar en nivel 2, usa la olla a presion. Ahorra tiempo, gas, energia.

19) pensa tu plato desde la guarnicion. Asi vas a comer mas variado.

20) una olla o sarten de hierro. Cambia todo. TODO.

21) cualquier carne, pollo etc. NUNCA directo de la heladera al fuego. Al menos 10 min a tem ambiente.

22) sale del horno, reposa. Siempre. Carne, papas, pollo, lo que sea. Al menos 5 min.

23) un poquito de un buen queso garpa mucho mas que mucha cantidad de un mal queso.

24) no le temas a la manteca. Simplemente combinala con vegetales o pescado. Reforza el sabor de lo q te cuesta mas comer.

25) se paciente, deja que las cosas doren.

26) todo sirve, medio limon semi exprimido ( te levanta una mila fria) , el fondito del franco de mostaza (para vinagreta) , el culito del queso ( dentro de la sopa o guisito). No tires nada.

27) cuando hagas arroz, hace de mas. El arroz saltado se hace con arroz frio.

28) cortar y pelar zapallos da un poco de miedo de quedar sin dedos. Lavalo y entero al horno. Hasta que este bien cocido. Cuando sale haces que queres.

28) si no te gusta como quedó, mejoralo. Aprende a corregir. Todo se puede “emparchar”.

30) no hagas las compras con hambre. (Compras de más) cocina con hambre, le pones mas onda.

31) las sobras no existen. Es comida, no sobras. Ideales para comer un poco de cada cosa, ayuda a variar. 2 croquetas, medio tomate, un poco de arroz 1 pera.

32) casi cualquier cosa con un huevo arriba es una buena comida. (A la plancha, frito, pocheadp, duro, 5 min)

33) es imposible comer bien arrancando de cero cada vez. Ralla zanahoria, blanquea brocolis, zapallo asado,milas en el freezer, sopa hecha, tene la heladera con preproduccion.

34) edita tu cocina. Vacia cajones y estantes de cosas rotas o repetidas. Deja solo lo que usas. Vas a cocinar mas.

35) usa el fuego residual de la parrilla para cocinar algo para después. Pimientos, cebolla entera, berenjenas... a la noche sale escalibada. O postre... bananas con canela...

36) la plancha de hierro se calienta mucho rato a fuego bajo-medio. Al poner la carne, subimos un poco. Si arrancamos al máximo no tenemos a donde ir.

37) cuando decimos hervir unos minutos y poner en “agua con hielo” para cortar cocción, no es al p#@&! Probalo. Despues colar y usar al momento o despues.

38) antes de incorporar fruta seca (nueces etc) probalas. Aveces tienen gusto a mueble húmedo. Por que se pasaron.

39) no subestimes nunca el poder de una anchoa. En salsa, salteados, mayonesas, guisos, dips.

40) al hornear si la bandeja es demasiado grande o demasiado chica afecta el resultado. Se seca antes de tiempo o no dora nunca.

41) solo si un jedi del horneado usas el piso del horno. Sino, estante superior gratina, dora mas x arriba, estante inferior cocina mas parejo. El calor SUBE.

42) antes de usar un aceto berreta, elegí siempre un vinagre humilde pero digno.

43) las bananas no van en la heladera.

44) hacete un favor , mejora tu vida , aprende a hacer buenos porotos. Fuego bajo siempre, nunca borbotones, tiempo? Mucho, mucho. Cuanto? Un poco mas, si falta agua, agregale.

45) al cocinar remolachas deja la piel un poco de cabitos. Hervidas o al horno. Hasta que esten tiernas. Despues se pelan solas casi.

46) polemicos morrones, muchos los evitan. Dos caminos, o muy muy cocidos o crudos con vinagre o limon (criollita) . Cualquier cosa en el medio... es mas facil repetirlos.

47) la calabaza hervida es un embole. Cocinala en sarten con agua o caldo y manteca, (ajito, hierbas, amor) hasta que este tierna y evapore el liquido. El pure de la gloria.

48) hornito eléctrico. Hornito eléctrico. Sirve para todo.

49) bowl, algunos de metal o vidrio (para baño maria) algunos de ceramica o loza . Plástico? Nah

50) tenes que aprender a brasear. Un antes y un despues de dominar el braseado (cocinar en liquido sabroso) infinitas variables, nunca falla. Cualquier corte humilde se trasforma en algo espectacular.

51) comprobado por la ciencia, muchos platos son mas ricos al otro dia, recalentados. Los sabores se asientan. El plato forma su personalidad.

52) si al cocinar un guiso, estofado o salsa ves un espumita poco atractiva arriba. Se saca con una cuchara. Pasas lo ves, lo sacas, cada rato. Se llama espumar. Sirve.

53) nivel 2, pincel. Aplica sabor de manera pareja, para grillados, parrilla, horno, tortas...

54) nunca nunca se condimenta el huevo revuelto en la sarten u olla. Siempre al servir. Recuerdalo padawan.

55) sal: marina, en escamas, kosher, parrillera. La comun solo cuando no queda otra. Si si, así de extremo. ( no todas son mas caras, solo que hay que buscarlas ). Regalá sal rica. Se buen amigo.

56) entrena tu paladar probando variedades del mismo producto... compra un durazno de cada tipo, uvas, tomates, un zapallito y un zucchini, sentí las diferencias , recordalas. Es un ejercicio. Sirve.

57) mientras cocinamos tener un bol o tachito para ir tirando lo que descartamos. Si de ahi nada sirve para una sopa, al tacho.

58) el marlo de los choclos son un gran agregado para sopas y pucheros. Endulzan un poco y dan cuerpo.

59) tres reglas para pedir pizza x tel. Acompañarla siempre con una ensalada, siempre. Esperarla con el horno prendido. Pedir faina y guardarla para otra comida.

60) zanahoria rallada. El que la ralla gruesa no entiende nada. Se ralla del lado finito. Gruesa sin sabor, seca y mata encías no. Aca no acepto opiniones. Calabozo.

61) ah el queso se ralla mas fino aún, del lado del rallador que arranca pedazos de nudillo. Asi se aprovecha mas el sabor.

62) si usas libros de cocina, toma notas en el libro. Que cambiaste, que pasó, si le faltaba algo, si era seco... la proxima corregis.

63) abri tus especias guardadas, si no huelen a nada, no tiene gusto a nada.

64) calamares. Los cocinamos muy poquitos minutos (entre 3 y 5) o al menos ‘45. En el medio, a menos que sepas lo que haces, queda chicle.

65) si en tu sarten antiadherente las cosas se pegan, estas empezando a comer teflon. Sabelo.

66) usa hierbas, compra plantin de hierbas, sembrá. Compra frescas y cuidalas. Si empiezan a decaer, no las dejes pudrir, secalas. Cambian cualquier plato.

67) si vas a usar la mandolina, mas vale que seas nivel 2 certificado. Te jugas una yema del dedo, ojo.

68) el papel manteca es un viaje de ida. Tenelo, podes envolver queso, en la fuente para asar, proteger un pollo en la heladera, para poner una “tapa” sobre algo reduciendo... etc etc etc etc etc

69) huesos. Caldos, o fondos de coccion ( epa, tocamos nivel3) guarda los huesos que puedas. Y a la sopa!

71) a la hora de condimentar algunos vegetales ( , zapallo, calabaza) para asar o saltear sumale un poquiiito de azucar. Poquito.

72) para pollo al horno, antes de condimentar, secalo bien. Un rato al aire, repasador, cuanto mas seco mejor. Llegue a colgarlo y darle con secador de pelo en frio... pollo con piel crocante.

73) para mandar al horno, en un bol y en este orden: vegetales, aceite, sal asar. El aceite siempre primero, despues el resto.

74) si compras azúcar mascabo (que tiende a apelmazarse) agregale un poco de azucar blanca asi no se pegotea.

75) si vas a caramelizar cebolla, hace el doble y guarda. La vas a usar seguro. Y te ahorras un horita de tiempo. Salsas, tarta, rellenos, estofado, empanadas, ...

76) si vas a hacer un buen bife, va a haber humo. Quiere decir que hay calor suficiente, que va a dorar. Nada mas triste que un churrasquito gris. El quiere celeste..., o el durazno y la pelusa....

77) si queres el mejor tostado del mundo, hacelo en sarten o plancha de hierro con oliva o manteca. Bien dorado de ambos lados. De nada.

78) tene limones , siempre.

79) en la licuadora , siempre líquidos primero, sólidos después.

80) la pasta sale de la olla al dente y va a la sartén, con salsa o manteca, o ajo aceite , etc. Y se le agrega 1 cucharon de agua de cocción. Con un chorrito no hacemos nada. Y a mover a lo loco.

81) marinar suma mil puntos. Puede ser unos minutos (queso) o una hora (pescado) una noche (pollo o carne). Experimenta.

82) si vas a cocinar pescado en la sartén o plancha, corta los filets del ancho de tu espátula. Asi podes dar vuelta sin romperlos.

83) si freis en poco aceite, el resultado es comida aceitosa. Cuanto mas aceite en la sarten u olla, menos en la comida.

84) set de cuchillos basico. Uno grande, un chiquito con buena punta, uno con serrucho. Afilados obvio.

85) la tabla va paradita en un lugar aireado. Sacala de abajo de la bacha. Toma olor y junta humedad.

86) si tus hojas se ven medio muertas, bol con agua bien fria por 10 minutos. Vuelven a la vida.

87) cualquier liquido o aceite que ponemos en sartén o wok, va por los bordes, no directo al centro.

Fuente: www.diariopopular.com.ar