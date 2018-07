"Puede ser que me hayan querido llevar puesto, siempre tratan de subestimarme"

Claudio Tapia, presidente de AFA, habló en exclusiva con un medio radial y se dio lugar para dialogar de todos los temas. En primer lugar, y con respecto a la actuación de la Selección Argentina en el Mundial de Rusia, expresó, “La tormenta ya pasó. Ninguno pensó que íbamos a tener una actuación como la que tuvimos en el Mundial. Siempre dije que tener un buen Mundial era estar entre los 4 primeros“, y agregó, “Antes los equipos sudamericanos sacaban ventaja con las individualidades. Se notó la diferencia física de las selecciones europeas con la Selección Argentina, tanto con Croacia y con Francia. También en el amistoso con España”.

Con respecto al entrenador, Jorge Sampaoli, sostuvo, "no hubo tiempo necesario para llevar adelante una mejor relación con los jugadores, porque sólo dirigió 8 partidos”. Y añadió, “Cuando fuimos a buscarlo, era el técnico que todos querían. Fue el número 1 por haber ganado la Copa América con Chile. Hoy con el diario del lunes se ven cosas que antes no. Teníamos otra expectativa, por eso le habíamos hecho un contrato de 5 años", aseguró.

Siguiendo con el tema Sampaoli, comentó, “Después de Rusia me dijo que él estaba a disposición nuestra, que el dinero no iba a ser un problema para su salida, pero que quería una revancha". Y se sinceró al decir, "No se hizo el recambio adecuado para este Mundial. El único técnico que pudo empezar ese trabajo fue Gerardo Martino, y se interrumpió con su salida. Edgardo Bauza no tuvo el tiempo necesario"

A su vez, Tapia reveló que se escribió con el capitán de la Selección Argentina, “Para el Día del Amigo nos escribimos. Está de vacaciones y disfrutando con la familia. No hablamos nada del Mundial”, aseveró y dejó su impresión, “Yo creo que Lionel Messi va a seguir. Hay que dejarlo tranquilo, comenzar el proyecto, y ver cómo se van dando las cosas. Él quiere mucho a la Selección Argentina, interiormente este golpe habrá sido muy duro para él, pero Argentina lo necesita".

Por otro lado, acerca de la elección del nuevo técnico que se hará cargo del conjunto nacional, remarcó, “Al próximo DT lo vamos a elegir en conjunto con el Comité Ejecutivo. Lo vamos a hablar el 31 de julio, y a partir de ahí empezaremos a ver dentro de un proyecto integral de todas las selecciones. Trabajaremos con los hombres que puedan empezar con un replanteo total de todo. Los últimos años no se venía trabajando bien”.

Siguiendo con el tema del próximo entrenador, Tapia volvió a resaltar que no habló con nadie pero dejó en claro que quiere a uno en particular, “José (Pékerman) ha hecho el mejor trabajo en juveniles que tuvo la Selección nacional, el más exitoso. Esta generación ganó todo con él", y ya sabe lo que pasará en pocas semanas, "El mes que viene vence su contrato en Colombia. Le puede aportar muchísimo al fútbol argentino desde donde le toque", pero dijo que se va a tomar el tiempo de charlar con todos, "Hay que charlar con todos los que puedan representar al proyecto”.

Por otro lado, con relación a los comentarios de Diego Maradona hacia él, comentó, “Nos vimos en Rusia y nos saludamos. Puede ser que Diego quiera algo, pero no me molesta y tengo el mismo pensamiento de él”. Por último, con respecto a su presidencia en AFA deslizó, “Puede ser que me hayan querido llevar puesto. Tuve la misma sensación antes del partido de Ecuador. Si Argentina quedaba eliminada en primera fase no se me iba a pasar por la cabeza dar un paso al costado, por más operaciones que hubiera“, y advirtió,"Siempre tratan de subastimarme".

