Alejandra Sagardoy no habló del escándalo y recorrió el Barrio Mora

Tanto Alejandra Sagardoy como Leonardo Viotti no se manifestaron en referencia al escándalo que provocó la obra Dios en el Festival de Teatro, Sagardoy cumplió con su rol de Concejal y recorrió el Barrio Mora

La Concejal Radical se hizo eco de los reclamos de la gente y recorrió el Barrio Mora por la problemática que los mismos afrontan en materia de Agua, al respecto Sagardoy manifestó:

"Ante reiterados reclamos hoy fui hasta el Barrio Mora hable con los vecinos que no tienen agua o poca presión desde el viernes. Fui hasta Assa y me dijeron que el gerente estaba en el barrio. Que hay un problema en la planta nueva de ósmosis y que al venir el agua por Av. Italia y por el desnivel del terreno una zona del Mora no llega el agua o tiene poca presión, pero ya lo estaban solucionando.

Por otro lado recorrimos el "camino"que los mismos vecinos abrieron para unir el Barrio Mora con Barrio San Jose, nos retiramos con la promesa de apoyar las gestiones existentes para abrir el camino y conectar ambos barrios de manera segura.

Ademas aprovechamos para visitar el "Loteo Quilmes" y dialogar con algunos vecinos del sector"