Lisandro Marsico: Intendente, ustedes armaron este Programa y permitieron la ofensa y el agravio

El Concejal del PDP, fue uno de los primeros en manifestar su malestar y desagrado con la obra de la polémica y en su portal de la red social facebook, se puede leer:

"Obra: “Dios”. Festival de Teatro Rafaela 2018.

En el Programa correspondiente al Festival de Teatro Rafaela 2018, cuando se accede a la reseña sobre cada representación y al “Por Que Verla” en un tramo de la redacción dice: “Por la provocación como herramienta de pensamiento.”

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Ustedes armaron este Programa, Ustedes permitieron la ofensa y el agravio.

Se puede estar en una postura o en otra, con respecto al Proyecto de Ley que se votará próximamente en el Senado Nacional, pero entiendo, que no se puede utilizar los dineros de todos los rafaelinos para permitir que se suban al escenario personas, elegidas por Uds. y que lleven a cabo este tipo de expresiones.

Sr. Intendente Municipal:

Repudio esta manifestación de la Obra: Dios, que falta el respeto a mis creencias y las de miles y miles.

Critico su proceder porque quién conduce una ciudad debe hacerlo con paso firme, con ideas claras, no con idas y vueltas, titubeos y medias tintas como usted; como puede ser, que por un lado se lo observa en las marchas contra el Proyecto de Ley de Despenalización, que le aclaro yo he asistido a todas y por otro lado permite en la grilla de obras casualmente ésta; que no significa ser abierto, ni plural, así no se gobierna. Si, seguro, que cada uno es dueño de hacer lo que quiere y pensar como quiere, pero si se elige el camino de gobernar y representar, se debe ser coherente"