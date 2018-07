"El Estado no tiene que recortar, sino fortalecer"

"Mañana (por este martes) el ministro de Economía, Gonzalo Saglione va a estar reunido con el ministro de Hacienda a nivel nacional Dujovne para conversar sobre la propuesta que está haciendo la Nación", así lo manifestó el gobernador Miguel Lifschitz en diálogo con el móvil de "Línea Abierta" (FM 101.3) respecto a las negociacones que la provincia lleva a cabo con la Nación por la deuda por coparticipación y en ese sentido contó que "nosotros no estamos de acuerdo con que se recorte recursos que les corresponde a las provincias y más en momentos de dificultades de la economía donde es necesario un estado presente, que no solamente no recorte sino que fortalezca las políticas sociales y que mantenga la obra pública, que genera movimiento económico para todo el país".

Sobre si los recortes podrían complicar la negociación por el pago de la deuda, el mandatario consideró que "no debiera vincularse una situación con la otra, el tema de la deuda es el cumplimiento de un fallo y por tanto corre por carriles separados".

Y en la misma línea reveló: "Hemos introducido dentro del acuerdo una cláusula de garantía de tal manera que si no se cumple con las obras comprometidas haya una forma de compensar a la provincia por esas inversiones no realizadas a través de una mayor cantidad de bonos".

Fuente: Agenciafe