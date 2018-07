La China Suárez volvió a recordar a su padre: “Hablame de amor”

Guillermo Suárez dejó la vida terrenal hace seis años. Desde entonces, su recuerdo está más presente que nunca. La China suele recordarlo y compartir sus sentimentos en las redes sociales, tal como ocurrió ayer.

Entre sus cosas viejas encontró una impresión a color: la había hecho su propio padre luego de aprender a usar por primera vez la computadora. Era una foto de su perro Chilo y, encima, llevaba una frase que decía: “Es la fuerza. Papa. Mama y Agu”.

La ex Casi Ángeles bautizó a ese posteo como “Tesoros” y, debajo de él, escribió: “De cuando mi papá aprendió a usar la computadora, imprimió una foto de su amado Chilo y me escribió eso, me lo dejo en mi mesita de luz un día que me había escuchado decir que estaba muy cansada entre el colegio y mis grabaciones. Háblame de amor”.

Es un mes más que especial para ella, ya que el 2 de julio es el cumpleaños de Guillermo. Y en 2016, la China había escrito: “Si bajaras un momento, te abrazaría tan fuerte que no te irías nunca más. Brindo desde acá con vos por tu cumpleaños, con una birra y un pucho, claro”.

Un recuerdo imborrable.