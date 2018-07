Festival de Teatro: La pregunta que todos se hacen y nadie quiere responder

La polémica sobre la puesta en escena de la obra “Dios” (Lisandro Rodríguez, 2017) en el Centro Cultural Municipal dejó entrever -además de jocosos momentos de vergüenza ajena- una pregunta que se hacen todos pero nadie se anima a formular en voz alta: ¿Para qué se hace el Festival de Teatro? Hace varios años que desde los medios y entre algunos políticos se insinúa esta pregunta, pero hasta éste momento no encontraron muchas razones para decirla en voz alta.



¿Por qué nadie se lo preguntó antes? Porque, ya se sabe, en Rafaela decir en voz alta es un acto subversivo, que quiebra la tranquilidad. Los rafaelinos estamos enamorados de los gobiernos que se comportan como si todo fuera simple, como si los problemas y asuntos sociales fueran de sencilla resolución. Preferimos que sean “buenos administradores”, como si todos los asuntos se trataran de dinero, que sean “honestos”, como si el único problema de un gobierno fuera robar, que sean “transparentes”, como si no estuviera a la vista todo lo que daña a la sociedad. En la educación política rafaelina se dejaron de lado las ideas, las construcciones ideológicas, las posiciones claras sobre temas relevantes: la cultura, la identidad, la forma de entender el mundo y sus problemas, la forma de resolverlos. Preferimos los gobiernos que apelan a frases de ocasión, de corrección poítica extrema, que hablan del “diálogo”, de la “puesta en común”, y no podemos imaginar una propuesta política que no se apoye en la demagogia.

Luis Castellano “heredó” el Festival de Teatro de su jefe político Omar Perotti y jamás cuestionó nada que sea relativo a él. Por el contrario, lo apuntaló y magnificó nombrando a sus creadores en puestos claves del área de Cultura, otorgándole recursos ilimitados, poniendo a su disposición todas las áreas físicas y simbólicas existentes en el ámbito público, libertad total de contratación y despido, jamás auditando la producción del Festival. Los medios, a su vez, festejaron estas decisiones, apenas deslizaron alguna crítica débil al manejo dictatorial de los contenidos del Festival, para inmediatamente después escribir enormes titulares sobre la cantidad de entradas vendidas y otros datos de mínima importancia. Desde el año 2005 hasta la fecha, el Festival de Teatro es lo único que realmente ocurre a nivel gubernamental en materia de cultura, y el intendente, los medios y los ciudadanos practicaron un cómodo laissez faire. Ni los anodinos discursos de cierre ni la cada vez menor cobertura de los medios foráneos llamó la atención de nadie. Los concejales, al mismo tiempo, mantuvieron una posición que osciló entre la demagogia y el desinterés: cada vez que iban a alguna de las obras o participaban de alguna actividad, lanzaban a la prensa frases de ocasión sin ningún contenido, evidenciando su miedo a profundizar sobre algo que tal vez le pueda traer mala prensa y sobre todo, no les importa.



Lo que interesa de esta polémica es que no se trata de dinero, ni de uso de recursos, sino de contenido simbólico. Muchos se vieron ofendidos no por los exorbitantes gastos o por corrupción en el manejo de los recursos, sino por el supuesto contenido de una obra que apenas fue vista por medio centenar de personas y que el único periodista que retrató fue, precisamente, un miembro de la comunidad católica y fanático del Papa. Y acá es donde entra a jugar el rol de los miembros de la comunidad cultural, que con su apatía dejaron que al Festival de Teatro se lo apropien estos comunicadores y funcionarios. Cansados de haber sido rechazados en la órbita del festival, ni siquiera fueron testigos de la obra en cuestión, y hoy defienden algo que tampoco vieron.



Yo tampoco la vi. Vi algunas fotos y leí las declaraciones de los realizadores. Si me guío por las descripciones de las crónicas de la obra Dios, no entiendo exactamente por qué está ofendida la comunidad papista. ¿Por los cuerpos desnudos? ¿Por cubrir a figuras de cartón del Papa y la virgen con pañuelos pro abortistas? Me pregunto, y nadie me responde, por qué los ofende todo esto. Exactamente qué cosa los “ofende en su fe”, como leo en cada artículo, posteo y comentario de redes sociales que criticó la obra. Todos se muestran ofendidos pero nadie dice por qué, qué parte de sus creencias o su fe está mancillada. También escuché críticas al contenido “político” de la obra. Curiosamente, esa crítica viene de políticos. ¿Cómo una obra de teatro no va a tener contenido político? El teatro sin política no existe. Si quieren un Festival de Teatro sin política, más les vale que no formen ese comité censor que piden los que fueron a ver a Castellano, sino que directamente cierren el festival.



El Festival de Teatro es una fiesta de pocos para unos pocos. Todo lo que se hace en él es totalmente cortesano, un evento versallezco donde los comensales critican el sabor de los pastelitos. Las obras que se hacen por fuera de los teatros, para el “gran público”, podrían seguir haciéndose sin la estructura oscurantista del Festival, que manipula un selecto grupo de lobbysitas desde su origen a la fecha. Cancelarlo no haría ningún mal a nadie, tal vez incluso permitiría destrabar una serie de recursos hoy abocados a ese evento hacia otras áreas: la música, los libros, la danza, las artes plásticas, el teatro independiente, generando una cultura amplia y popular, por fuera de las camarillas rentadas. Terminar con el Festival de Teatro no sería dañar a la cultura, sino desactivar un nido de beneficios a un grupo reducido que está encastrado desde hace demasiados años, y romper el falso “escaparate” exhibicionista hacia el país para un mercado creativo que casi no existe. Los realizadores de teatro de verían librados de los estrechos criterios personalistas de selección del Festival para conseguir financiamiento a sus obras y podrían acceder a un sistema de apoyo más equitativo.



Pero no se confundan: es imposible hacer una cultura que no ofenda a nadie. Tarde o temprano alguna de todas estas manifestaciones ofenderá a un grupo de personas que extrañamente se atribuyen la potestad de “ser Rafaela”. Rafaela es una sociedad y como tal alberga personas que piensan diferente, y es natural que su arte exprese esto.



“Perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a quienes nos ofenden”. Este rezo católico universal es de un significado profundo y vital para la vida en libertad y armonía. El debate sobre el Festival de Teatro no puede reducirse a la indignación y a la auto censura. Rafaela no puede permitirse haber creado algo que luego decida recortar porque ofende a una parte de la sociedad. El debate sobre el Festival es otro, que en esta discusión asoma tímidamente, pero que no se permite salir a la luz por miedo, por vergüenza, por hipocresía. Va más allá de las relaciones de gobierno, siempre palaciegas, cerradas, atrapadas en la politiquería. El Festival debe ser reubicado en la vida cultural porque, al ser la manifestación de unos pocos, hoy nadie parece querer defenderlo. Y es necesario que un gobierno interesado en los temas culturales se encargue de llevarlo adelante. No se puede hacer política cultural sin ideas y sin proyectos, repitiendo esquemas que apenas disimulan la falta de imaginación. Se necesitan funcionarios comprometidos e interesados por generar, desde el municipio, un ámbito para el desarrollo cultural armónico, no libre de tensiones pero si desatado de conflictos innecesarios. La actitud de Castellano en ese sentido es la peor posible: primero les da carta libre y luego pide recolectar firmas para poder lavarse las manos y dehacer lo que colaboró a construir. No se tira al mar ni se queda en el puerto, apenas flota en una balsa pinchada.



El Festival de Teatro existió hasta hoy porque era útil e inofensivo. Permitió beneficiarse a los que tomaban decisiones y a otros que mordieron de la torta. Y su existencia no molestó demasiado a nadie. Ahora es diferente. Tal vez, en cambio de intentar prohibir lo que ya pasó, podríamos ponernos a trabajar en crear algo superador, con un genuino interés por la transformación cultural de la ciudad, y no la permanencia del murmullo intrascendente que supimos construir hasta ahora.