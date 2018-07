El silencio de Castellano demuestra su aval a la obra

Castellano se mantiene en silencio, pese a que periodistas de R24N quisieron hablar con el, es evidente su aval a la obra, más allá que luego cambie de postura por conveniencias políticas. ES IMPRESCINDIBLE QUE FIJE SU POSICIÓN EN FORMA INMEDIATA.

Por ahora mandó a Mondino a "bancar los trapos", es evidente que Castellano sabía perfectamente del contenido de la obra y me animo a decir que buscó la repercusión que el tema está teniendo no sólo a nivel local y Provincial, si no a nivel Nacional.

Dios no es una obra nueva, se estrenó en el Centro Cultural Recoleta el año pasado, su director es Lisandro Rodríguez y es uno de los últimos eslabones de una larga serie de trabajos en el circuito alternativo, nadie puede alegar desconocimiento del tema.

Castellano y por supuesto su grupo de colaboradores sabían perfectamente de que se trataba y cual es su tema principal y hacia adonde apunta la controvertida obra.

Se buscó la reacción y por sobre todo la de políticos opositores para generar el debate y acusarlos de "oportunistas" y " demagogos".

Ahora resulta fácil rasgarse las vestiduras, lo real y concreto es que tanto Luis Castellano como todo el equipo que organizó el Festival sabían perfectamente del contenido de la obra y por lógica eran conscientes de la repercusión y en algunos casos del repudio que la misma iba a originar en algunos sectores de la sociedad Rafaelina.

Luis Castellano lo sabia y lo buscó, que no se haga el distraído y no nos haga creer que fue sorprendido, nada está librado al azar en el mundo Castellano-Perotti, todo esta previamente calculado.

¿Por que Castellano no dio aun su opinión ni expresó su repudio en forma pública?

Está especulando políticamente, quiere inclusive que la polémica se mantenga por un tiempo más y lograr los cinco minutos de fama a nivel Nacional que desde hace mucho tiempo ansía.

Ni Castellano ni Allasino "comen vidrio", sabían de antemano toda la repercusión que el tema iba a tener. Ahora llegó el momento que nuestro Intendente se exprese y deje de jugar a las escondidas, la seriedad del caso lo requiere, de lo contrario a buen entendedor pocas palabras: CASTELLANO AVALA LO QUE SE VIO EN LA OBRA