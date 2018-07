PIDEN LA RENUNCIA DE MARCELO ALLASINO Y DE GUSTAVO MONDINO, POR BURLARSE DE LA IGLESIA CATÓLICA

En el muro de Facebook de Claudia Bolado, ligada a Cáritas, pueden leerse algunas de las miles de repercusiones contra lo que fue una clara y evitable provocación contra el culto católico.

Allí, lo más destacable, hace referencia a lo siguiente: "Allasino y su banda se rieron de una institución como lo es la iglesia católica, se burlaron de los que profesamos la misma fe, nos invitaron a tomar asiento, a pagar y a comenzar a hacernos sentir y vivir los insultos y agravios, llegando al punto de la provocación. ¡ALLASINO RENUNCIÁ!, ELEGISTE LA OBRA, no fue casualidad, no pecaste de ingenuo. Los panfletos con los cantitos los entregaban al ingreso. La sinopsis de la obra no hacía prever el contenido agresivo y desagradable de tan bochornoso show."

Luego sigue con: "Allasia y su banda, Gustavo Mondino: director de FTR; se rieron de una institución como lo es la iglesia católica, se burlaron de los que profesamos la misma fe, nos invitaron a tomar asiento, a pagar y a comenzar a hacernos sentir y vivir los insultos y agravios llegando al punto de la provocación. ALLASIA RENUNCIA!, ELEGISTE LA OBRA, no fue casualidad, no pecaste de ingenuo! Los panfletos con los cantitos los entregaban al ingreso.” En el párrafo se lee Allasia, pero seguramente Claudia Bolado quiso escribir “Allasino”, aunque también podría tratarse de Santiago Allasia, quien habitualmente merodea en Cultura, por los pasillos municipales.

Más allá de todo, debe repensarse al Festival de Teatro de Rafaela. Como expresáramos en una nota anterior, se está volviendo muy pedorro, carente de calidad artística y solamente utilizado con el fin de intentar una bajada de línea tan ridícula como fuera de todo contexto. La iniciativa, seguramente la única potable de las penosas gestiones peronistas que aún padece la ciudad, no solo debe ser apuntalada, sino mejorada. Son muchas las reacciones que se reciben en esta Redacción, sobre que varias de las obras presentadas, no pasan de ser fallidos intentos de personajes que seguramente nunca se ganarán la vida actuando. Y que vienen a la ciudad debido a que son sostenidos por el erario público local; caso contrario, ni llegarían.

No nos podemos olvidar de la necesidad de transparentar a estos Festivales. Y esto no debe quedar circunscripto únicamente a una cuidada selección para evitar caer en tanta berretada. El sostenimiento del Festival de Teatro de Rafaela, le cuesta muchos millones de pesos a la ciudad, que hoy nadie controla. La ausencia de transparencia es la antesala de la corrupción; y si hablamos de prácticas corruptas, las últimas gestiones municipales no están al margen del cúmulo de sospechas como consecuencia de las denuncias realizadas desde este medio. El silencio cómplice de la enorme mayoría de medios de prensa y de periodistas que abrevan del erario público para sostenerse, también es responsable de esta deplorable realidad ciudadana.

La creación de un ente autárquico que funcione al margen de la administración municipal, controlado por funcionarios del oficialismo y la oposición, tendría que ser la salida seria y responsable para controlar todos los millones que el FTR consume para su sostenimiento. Ni hablar de la parte artística, que también debe ser revisada para evitar que la fiesta que construyó la ciudad luego de tantos años, se empañe por la estupidez de algunos.-