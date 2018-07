INSTAGRAM NO ES LA SOLUCIÓN

Lagarde se marchó-con susto, a pesar de no viajar por Flybondi. La interna se pone al rojo vivo y el sector cambiario está en equilibrio inestable. ¿Qué hacemos jefe? “Por ahora contestar preguntas por Instagram”

En los terrenos económico y financiero, que son los más sensibles en estos momentos, aunque no los únicos- las cosas le están saliendo bastante mal a Mauricio Macri. En sentido político, al menos, porque en lo personal no parecen haberse perjudicado ni él ni sus colaboradores cercanos, que mantienen su patrimonio en el extranjero.

El campo no quiere retenciones, porque “lo que yo produzco es mío, y nadie tiene que vernir a sacarme una parte”. Pero cuando las cosas se ponen feas, por la sequía, las inundaciones que ellos mismos ayudan a producir con la destrucción del monte natural, o cualquier otra causa, reclaman el aporte del Estado. Como cronica Ámbito, segun el jefe de Cambiemos en Diputados, Mario Negri. "Hay que apoyar al campo y no ahogar su rentabilidad con más impuestos”.

¿Cristiano Ratazzi se volvió kirchnerista? Tal vez no tanto, pero sin duda aportó una cuota de racionalidad contable en el ámbito público. Recordó que se fueron 40 mil millones de dólares en compra de moneda y otros 12 mil millones en pasajes.

Argentina no puede seguir con este despilfarro. Por unos años la gente tendrá que viajar más bien a Bariloche antes que a Miami, dijo el pintoresco magnate de la industria automotriz.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, también parece haberse parado en la misma línea, ya que abogó por una revisión de las retenciones. Y hasta el Fondo Monetario Internacional sugirió que el campo haga una pausa en el cronograma de rebajas mensuales del 0,5% en ese impuesto.

Seguramente habrá muchos altos funcionarios conscientes de que -siendo la falta de dólares el principal problema económico que aqueja a la Argentina- habría que tomar algunas medidas para revertir esa crítica situación del sector externo.

Sin duda, las dificultades financieras no son ajenas a las internas en el eqipo gobernante, que alcanzaron tremenda temperatura en los últimos días. Y el presidente tuvo que salir a calmar los ánimos, pidiendo “tengamos la fiesta en paz” y que los enfrentamientos esperaran al fin de la reunión del G20 y el retorno de Lagarde a Nueva York. Mientras tanto, los tan preciados dólares siguen su fuga, obligando al Banco Central a quemar cien millones de dólares diarios de reserva -como mínimo, porque hay jornadas en que esa cifra se supera- y continuar con tasas de referencia tan elevadas que están haciendo estragos en la cadena de pago y poniendo contra la pared a las pymes. La relativa calma de estos días no se da porque se avance en un camino de estabilidad sino porque se incrementa la presión del sistema.

¿Qué se puede hacer para solucionar el problema? Lo mismo que haría un padre de familia que no gana lo suficiente para mantener su hogar: por un lado tratar de ganar más, ya sea logrando un aumento de sueldo o tomando otro empleo u ocupación. Y por el otro, a través de cuidar celosamente el dinero empleado en los gastos.

Como todos sabemos, tambien puede recurrir al usurero del barrio para conseguir la plata que falta en su hogar. Sin embargo, a menos que tenga una perspectiva cierta de ingreso extra genuino con el que afrontar el pago de los intereses de la deuda que contrae, el remedio será peor que la enfermedad.

Macri fue elegido presidente por un margen mínimo de votos, de los cuales alrededor de la mitad no eran propios sino que simplemente lo preferían a otras opciones que quedaron fuera del balotaje. Esa endeble aceptación le hizo creer que el pueblo argentino le estaba dando carta blanca para intentar hacerse con la suma del poder público:

El Ejecutivo le pertenece porque lo ganó democráticamente. Sobre el Legislativo se viene imponiendo gracias a un amplio abanico de soluciones, que aplica según sus posibilidades y oportunidad. Si no logra su propósito entonces recurre al veto, y si éste no le conviene o no puede aplicarlo, amaña la reglamentación de las leyes aún en contra del espíritu con el que se la votó. El carpetazo, en combinación con el oscuro mundo de los servicios de inteligencia, es otro de los recursos.

A los integrantes del poder judicial lo coopta apelando a su afinidad ideológica y la técnica del palo y la zanahoria. Si un fiscal, funcionario de la magistratura o juez falla en contra de los gustos oficiales es cuestionado, desplazado o removido. ¿Da para tanto y para siempre?

Ganar más y gastar menos (pero creciendo)

A nivel de un país, lo primero (ganar más) se traduce en aumentar las exportaciones, y lo segundo (gastar menos) en reducir las importaciones. Exportar más es lo virtuoso, y analizando encontramos, en términos simplificados, dos grandes vertientes posibles: el campo y la industria.

El agro constituyó la fuente que permitió en su momento a la Argentina integrar el grupo de las naciones más avanzadas. Pero era muy distinto el panorama con una población de diez millones de habitantes que cuando estamos llegando a los cuarenta y cinco millones.

Indudablemente, la produccion del campo creció, tanto de la mano de la tecnología, que multiplicó los rindes, como del avance de la frontera agraria, logrado -hay que decirlo- a costa de un enorme deterioro ambiental. Pese a ello, y a las promesas de un futuro de mayor producción, no puede Argentina escapar a la restricción externa sin un gran impulso a la industria, sobre todo a aquella con capacidad exportadora.

Lamentablemente, en un mundo vendedor, donde una de las pocas y grandes posibilidades es la mas alta tecnología, los ajustes fiscales han puesto en riesgo de extinción a nuestras dos más avanzadas exponentes: energía nuclear y desarrollo satelital.