¿Oriana Sabatini se va a vivir a Italia con Dybala? La tristeza de Cathy Fulop: “lloro…”

Después de mantener su noviazgo en secreto durante varios meses, Oriana Sabatini y Paulo Dybala decidieron blanquear su relación tras el Mundial Rusia 2018. Desde ese momento, la pareja se encuentra viento en popa.

A raíz de esto, Catherine Fulop habló acerca de la posibilidad de que Oriana Sabatini se fuera a afincar a Italia junto a Paulo Dybala, quien juega al fútbol en la Juventus. A pesar de señalar que estaba contenta por el noviazgo, la ex modelo aseguró que “la angustia pensar que su hija podría llegar a mudarse en un futuro”.

En este sentido, en diálogo en “Agarrate Catalina”, Catherine Fulop dijo: “No estoy lista para que se vaya, de ninguna manera. Estoy que lloro, ya le boicoteo esa relación. ¡Me escucha Oriana y me mata!”, dijo entre risas la actriz.

Y luego agregó emocionada: “A mí me gusta que ella viva esta historia, me parece una hermosa historia porque son dos bellas personas. Oriana lleva responsablemente su carrera, y él también. Se merecen vivir esta historia. Y ojalá que lo puedan manejar, porque tanta belleza, tanta espectacularidad que rodea a la pareja… Les deseo lo mejor. Pero Ova y yo tenemos el corazón…. porque ella decidió irse un tiempo para allá, hasta que venga porque tiene una gira en Argentina. Pero cuando me lo planteó hubo algo en mi corazón que dije ‘wow’… Pero uno tiene que soltar, es la vida de ella”.

Por último, Catherine Fulop señaló: “Espero que ella tenga claro, y es mi consejo como mamá, que no abandone su carrera. Y no creo que él quiera eso, lo veo como alguien muy maduro, respetuoso. De hecho, él planteó que nos quería conocer. Y la charla fue maravillosa, es un chico súper conectado”.