Castellano era consciente de que se trataba la obra, buscó lo que provocó

Dios no es una obra nueva, estrenó en el Centro Cultural Recoleta el año pasado, su director es Lisandro Rodríguez y es uno de los últimos eslabones de una larga serie de trabajos en el circuito alternativo, nadie puede alegar desconocimiento del tema.

Castellano y por supuesto su grupo de colaboradores sabían perfectamente de que se trataba y cual es su tema principal y hacia adonde apunta la controvertida obra.

Se buscó la reacción y por sobre todo la de políticos opositores para generar el debate y acusarlos de "oportunistas" y " demagogos".

En un reportaje que el director de la obra le concede al Diario Clarín, quien se hace eco de la controversia que la puesta teatral provocó, manifiesta:

Dios es una creación que realizó especialmente para la Capilla del Recoleta. “Pasó prácticamente desapercibida, no tuvimos problemas con la iglesia ni con grupos católicos—dice Rodríguez--. Pero en Rafaela sucedió algo parecido a lo que le pasó a León Ferrari cuando censuraron, hace quince años, su muestra, también en el Recoleta. En ese momento habló el entonces Arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio (dijo que era una blasfemia). Ahora habló contra nosotros un Obispo. A otra escala, es la misma reacción. Dios molesta porque no meamos al Papa, ni realizamos ofensas directas ni paródicas, sino sutiles: tomamos la convención de una misa y ahí transcurre todo.”

La obra, sigue Rodríguez, se mantuvo intacta desde su estreno. Se sumaron algunos elementos (el pañuelo verde sobre el final) y textos, sobre todo cuando el cura (a cargo del actor Horacio Banega) da la palabra. “La homilía es una zona de improvisación y se fue actualizando. Este cura habló de los que se tapan el rostro para robar tierras en la Patagonia, cuando se refería al asesinato de Santiago Maldonado. Tuvo siempre un discurso reaccionario y en Rafaela, incluso, mencionó a Ricardo Lorenzetti. Además dijo que si el presidente se animó a vetar la ley antitarifazo que se atreva a vetar la legalización del aborto. No estamos tan lejos de la realidad.”

Luego de la ceremonia, la obra arma en escena una instalación con diferentes figuras, entre ellas, la del Papa Francisco a quien varios actores abrazan desnudos. “No hacemos nada malo, finalmente es sólo un abrazo. ”

Durante Dios, Rodríguez canta y coordina el coro de la misa. “En Rafaela hubo más de trescientas personas viéndonos, fue todo muy bien", dijo. Y tras expresar consideraciones durísimas contra el Papa, afirmó: "La iglesia es una de las corporaciones más poderosas del mundo, pero la obra no se para en ese lugar ni arma lío en torno a eso. Reproduce elementos de una misa. La reacción que tuvimos por parte de la Iglesia devela lo mal que estamos como sociedad. No entender que lo que hacemos es un hecho artístico, y no una misa auténtica, es un error.”



Luego del festival de Rafaela, Dios no seguirá con su temporada en Buenos Aires. “Teníamos unas presentaciones más en el C.C. Recoleta, pero hay un conflicto con los trabajadores, nos solidarizamos y bajamos las funciones. Queremos hacerla, seguro encontraremos sala ”, concluye Rodríguez.







Ahora resulta fácil rasgarse las vestiduras, lo real y concreto es que tanto Luis Castellano como todo el equipo que organizó el Festival sabían perfectamente del contenido de la obra y por lógica eran conscientes de la repercusión y en algunos casos del repudio que la misma iba a originar en algunos sectores de la sociedad Rafaelina.

Luis Castellano lo sabia y lo buscó, que no se haga el distraído y no nos haga creer que fue sorprendido, nada está librado al azar en el mundo Castellano-Perotti, todo esta previamente calculado.