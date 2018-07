CONFIRMAN QUE DONALD TRUMP VENDRÁ A LA ARGENTINA EN NOVIEMBRE POR EL G-20

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, confirmó que el presidente Donald Trump vendrá a la Argentina para participar de la Cumbre de Líderes del G20 , que se realizará el viernes 30 de noviembre y sábado 1º de diciembre en Costa Salguero.

"El presidente Trump va a estar presente acá, donde seguramente va a participar de reuniones muy productivas con todos los líderes. Yo lo acompañaré también y será mi tercera visita al país en un año", comentó Mnuchin.

El funcionario norteamericano había venido a la Argentina en marzo pasado para participar de la primera reunión de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales. Antes de la Cumbre de líderes, habrá una quinta reunión ministerial de economía, aunque solamente se tratará de una cena de trabajo, el jueves 29 de noviembre. En el medio, en octubre, los funcionarios se encontrarán en una cuarta reunión en Bali, Indonesia.

Hoy, Mnuchin tenía pactada una reunión con el presidente Mauricio Macri y con Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda, pero decidió incluir también en el encuentro al presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell. Por lo tanto, del lado argentino se sumaron Luis Caputo y Pablo Quirno, presidente y director del BCRA, respectivamente.

"Me había reunido con el presidente Macri muy brevemente la última vez que estuve acá, por eso aprecio poder reunirme con él nuevamente. Hasta invité a Jerome Powell, presidente de la Fed, para que se nos una. Le dijimos que apoyamos las medidas económicas que implementaron en la Argentina. Sabemos que no ocurren de un día para el otro, pero apoyamos plenamente la política económica", reiteró Mnuchin en conferencia de prensa.

Por el lado del Gobierno señalaron que "fue una muy buena reunión donde expresaron el apoyo a la Argentina por nuestro programa económico". Además de Mnuchin, Macri y Dujovne mantuvieron reuniones bilaterales con los ministros de Finanzas, Bruno Le Maire, de Francia, y con Felipe Larraín, de Chile.

La postura de EE.UU. en el G20

Desde que Trump llegó a la presidencia, las reuniones ministeriales en el G20 se volvieron una odisea en donde prácticamente 19 países opinan de una manera y Estados Unidos se mantiene con otra postura. Ocurrió el año pasado, por ejemplo, cuando mientras la mayoría secundó el Acuerdo de París, Estados Unidos reiteró su propósito de abandonarlo.

En el plano económico, si bien el comunicado final fue firmado por los 20 participantes, todavía sigue habiendo una disputa entre Estados Unidos, que quiere un comercio "justo y recíproco", y el resto de los países, que no ven con buenos ojos las medidas proteccionistas que comenzó a aplicar el gobierno de Trump.

"Quiero aclarar que no me siento aislado. Tuve 14 reuniones bilaterales y por falta de tiempo no pudimos agendar más", dijo Mnuchin, cuando los periodistas estadounidenses comenzaron a preguntarle por la relación con los demás países.

Con respecto a la guerra comercial con China, Mnuchin indicó que simplemente "queremos tener un comercio más balanceado, que nuestras empresas tengan el mismo acceso al mercado chino como ellos tienen al nuestro. No es algo específico, es un asunto de comercio. Tenemos un déficit comercial muy grande y queremos trabajar en eso".

"Mi equipo y yo estamos disponibles para cuando sea que China quiera negociar cambios significativos en sus prácticas comerciales", agregó.

Además señaló que los países miembros del G7 están tomando en serio su llamado a abandonar aranceles, barreras comerciales no tarifarias y subsidios, y agregó que su gobierno presionará por esos temas en su diálogo con la Unión Europea la próxima semana.

