Crisis en el peronismo: “Cristina ya fue, ahora le ponemos todas las fichas a Pity Alvarez”

Cuando comenzó a correr el rumor de que el partido fundado por el General Perón empezaba a ver con buenos ojos la postulación del líder y fundador de las bandas Viejas Locas e Intoxicados, pensamos que era una de esas operaciones políticas que se echan a correr para desprestigiar aún más a un partido que tocó fondo. Pero no. Parece ser que se puede caer más bajo. "Hay que tomar consciencia de que el peronismo está viviendo momentos difíciles, plagado de internas feroces, donde existen candidatos como el diputado rosarino Agustín Rossi que mide menos que el enano polvorita, un Felipe Solá al que nadie se anima a avisarle que si se presenta a la presidencia del consorcio de su edificio pierde, mientras Cristina disfruta cómo implosiona todo cada día que pasa sin emitir opinión. Ella sabe que, callada, mide 30 puntos. Pero si llega a abrir la boca, le gana Gladys González en primera vuelta. El partido es un caos" dice a quien quiera oírlo, el influyente analista político Rosendo Fragata.



No logramos salir de nuestro asombro. Si bien tenemos claro que la Argentina tocó fondo hace tiempo, no pensábamos que era para tanto. Una cosa es saber que vivimos en un manicomio y, otra muy distinta, es ponernos el chaleco de fuerza nosotros mismos. "No subestimaría el poder del voto castigo proveniente de las capas sociales más postergadas. Aquellos que ven en Pity a uno de ellos, un producto del flagelo de la droga al que le tocó vivir en un auto desvencijado con armas de grueso calibre, 16 mil dólares en la guantera y no saber qué hacer de su futuro más que seguir consumiendo paco. Pity es como el 70% de los que te asaltan por un par de zapatillas, aquellos a los que el sistema nunca tuvo en cuenta y sienten que llegó la hora de acceder al poder para imponer nuevas reglas de juego basadas en una relación más honesta con los líderes sociales, quienes ven en Pity a un líder de masas, al que seguramente haya que pulir un poco, pero con la autoridad para que el pueblo haga el ajuste porque se lo pide uno de ellos".

Indignados por el impuesto de $800 millones que le impuso el gobierno por violar la conciliación obligatoria, los Moyano juran venganza. “Con el Pity esto nunca sucedería, ya que en la primera de cambio desenfunda una 45 y los boletea”, asegura Fragata.

Si bien suena descabellada la candidatura de Pity Alvarez, a medida que continúa el relato de este exquisito analista la teoría comienza a tomar fuerza. Decidimos entonces conocer la opinión de importantes referentes del partido. Luego de insistir con su secretaria, dimos con el senador que se carga todas las batallas, quien redobló la apuesta. "Yo estaba como ustedes. Cuando escuché el nombre de Pity Alvarez pensé que era un joda o un manotazo de ahogado por el yunque que significa Cristina para el partido. Pero, con el correr de los días, me fui dando cuenta que este muchacho es un calco de lo que le sucede al peronismo. Está en su peor momento, pero le sobra talento. Si se interponen en su camino, es capaz de traicionar a su amigo más fiel, al punto de pegarle cuatro disparos. Tiene cobertura nacional, lo que no es poco, ya que para pensar en lanzarse a Presidente, como mínimo te tiene que saludar en la calle el tachero, hablar mal de vos el ama de casa que te ve como una amenaza para la sociedad, deben reconocerte los adolescentes que toman cerveza tirados en una esquina y el establishment empresarial necesita saber que estás dispuesto a todo con tal de perpetuarte en el poder".

La presidenta del FMI se mostró preocupada por “la entraña jugosa y sin piel” y por el rumor de la candidatura de Pity Alvarez. “Si el peronismo vuelve al poder, prefiero usar los USD 50 mil millones para encender un asado antes que dárselos a ellos para que se los coman”.

¿Estamos por implosionar como país o se trata de 72 años pasajeros? Luis D'Elía, por el contrario, se entusiasma con la candidatura del Sid Vicious criollo. "El Pity es uno de los nuestros, no como estos vendepatria que pactaron con el FMI para seguir con la timba y las recetas que nos llevaron al descalabro de los 90 que tanto defendí". Esto nos da pie para recordarle que Mauricio Macri lleva 2 años y medio en el poder, mientras el peronismo lo aventaja siete décadas. "Todo lo que quieras, querido, pero el hambre que estamos viviendo en los barrios carenciados es inadmisible. Si lo generamos nosotros, vaya y pase, pero heredado no. Por eso necesitamos que un personaje que está jugado y sin fichas como el Pity tome las riendas y nos asegure el revoleo de planes sociales al que estamos acostumbrados, mientras vuelve Axel a manejar la economía secundado por Moreno que tiene su estilo, ese de sacar el arma y convencerte que si subís el precio de la mortadela sos fiambre, valga la redundancia". Lo que nos lleva a Boudou. "Amado está listo para encender las máquinas de Ciccone e imprimir pesos o billetes del Estanciero. Da lo mismo".

El presidente Macri en una de las tantas cumbres a las que fue invitado para contar los avances del país. “Las medidas que tomamos son duras pero necesarias” repite cada vez que puede. “¿No probaste con bombardear la sede del PJ?”, le recomendó Trump.

A pesar del entusiasmo, el peronismo sabe que Macri tiene el apoyo de los líderes globales, quienes se darán cita en el mes de Noviembre en la Ciudad de Buenos Aires para asistir a la Cumbre del G20, que por primera vez en su historia se realizará en Latinoamérica, algo que marcará un antes y un después en las relaciones comerciales entre nuestro país y los grandes players globales. "Igual tiene los días contados", se aventura el líder de la ONG la Alameda, quien esta semana volvió al centro de la escena luego de la denuncia que realizó por los aportantes fantasma en la campaña de Cambiemos en la Provincia de Buenos Aires. "Macri tiene engañados a los que deciden hacia donde va el mundo, pero a nosotros no. Te lo digo porque manejo información sensible del centro del poder". Calculamos que se refiere al Vaticano, entonces la curiosidad nos lleva a preguntarle por el ataque virulento hacia la gobernadora, que demostró cercanía con el sumo Pontífice, al visitarlo junto a Carolina Stanley en pleno debate por el aborto, algo que cayó pésimo en el oficialismo. "Es una forma de educarla a María Eugenia. Si insiste en seguir jugando para Dios y para el Diablo, la venganza será letal". Miedo.

En medio de la tensión social, Vidal viajó a Roma junto a Carolina Stanley y tuvo una audiencia con el papa Francisco para hablar de la lucha contra las mafias y la atención de adicciones. “Me lo saludan al Pity de mi parte. Nuestras esperanzas están puestas en el”.

Decidimos volver al fenómeno Pity Alvarez para entender de qué manera el peronismo contará con un candidato a Presidente que, a poco más de un año de las PASO, se encuentra en prisión. "Bueno, eso es lo de menos" dice muy suelto de cuerpo un renombrado juez. "En este país los delincuentes de guante blanco muestran sus casas en las revistas de moda y los ladrones de poca monta tienen permiso para salir de los penales a la noche y robar sin dejar rastros. Por lo tanto, transformar al Pity Alvarez en una víctima del sistema donde la culpa la tuvo el amigo que se interpuso en su camino de redención, es más fácil que la table del 1". En este país, la impunidad, las coimas, el clientelismo y la corrupción son los ingredientes de un cocktail al que se le añade una aceituna en una copa de Martini y listo. Esto es nada comparado con lo que se ve en los pasillos de los principales juzgados. "Si acá hubo 5 presidentes en una semana, si vimos al Congreso aplaudiendo de pie la declaración del default, si asumió un presidente que no ganó una elección y no tuvo el menor reparo en poner de candidato a otro que tampoco ganó y después se creyó el dueño del país, lo de Pity es una anécdota".

“Lo maté porque era él o yo. Y creo que cualquier animal haría lo mismo”, dijo antes de entregarse. Esto llamó la atención de un partido que quiere revertir la crisis a punta de pistola si es necesario. “Somos nosotros o ellos” dice un referente histórico del PJ.

"A ver, señores, cada uno a su celda que mañana será otro día. Les doy un minuto antes de que se apaguen las luces", se le escucha decir a un guardiacárcel que avanza por el pabellón psiquiátrico de Ezeiza. "Dale Pity, vos primero así te sigue el resto", le comenta cómplice a quien en pocos días se ganó el afecto de los reclusos. Uno de sus compañeros de celda le pregunta emocionado: "¿Mañana nos cantás Pila Pila?". "Obvio, papá", le contesta el Pity mientras se acomoda en su cucheta. Una vez a oscuras, duda si el ofrecimiento para ser Presidente fue una alucinación producto de la abstinencia o sucedió realmente. El guardiacárcel termina de hacer la ronda, se acerca a la reja y le comenta por lo bajo, "Me dijiste que estabas afiliado al PJ, no?". Y lo deja sin pegar un ojo en toda la noche.

Fuente: Infobae