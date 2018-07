Aborto: final abierto y grieta insondable

Lo que se esperaba fuera una discusión transversal que moderará los bordes de la grieta y descomprimiera las tensiones de la economía abrió una nueva raja de profundidad insondable. Con un final todavía abierto el tema tiene a muchos en carne viva.



Se teme que el tratamiento de la ley deje en los bloques laceraciones ilevantables. Con la Iglesia militando con munición gruesa y Bergoglio batallando desde la Santa Sede, ahora preocupa que la apertura del debate que Macri hizo en marzo termine siendo un boomerang. Otra bomba de fragmentación.



El escenario más temido es que frente a un empate sea el voto de Gabriela Michetti el que defina la cuestión. La vicepresidente encarna la posición más irreductible de los celestes. Su postura se distanció fuerte hasta de Macri quien pasó de estar "a favor de la vida" a expresar que de lo que se trata es de reconocer el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y no solamente una cuestión de salud pública que violenta conciencias. Un sensible cambio de mirada.



La propuesta de modificaciones que impulsan ahora la senadores cordobeses va en ese sentido. Con muchas dificultades para alcanzar los 37 votos para la aprobación, intentan moderar la crispación que ganó la Cámara Alta proponiendo cambios que facilitarían la mutación de algunas voluntades hacia la aceptación de la interrupción del embarazo legal y seguro.



Los impulsores están entusiasmados con la iniciativa: desde que tomó estado público no menos de diez senadores tomaron contacto manifestando una flexibilidad hasta ahora imposible para reconsiderar sus posturas.



Los verdes de la primera hora prefieren seguir militando para obtener los 37 votos necesarios para dar por aprobada la ley, pero, perdido por perdido, no descartan que la propuesta alternativa pase rápidamente por la Cámara Baja.



Bajar el plazo legal para el aborto a 12 semanas y bajar la figura penal del médico obstructor están en el eje de la propuesta alternativa. También ponen en consideración que el Estado se comprometa en la producción del monodroga componente del Misoprostol o en la reducción de su precio su precio de mercado negociando con los laboratorios.



Si la ley es aprobada está claro que no habrá veto presidencial. Si se impone el No habrá que barajar y dar de nuevo. El impacto político sobre el oficialismo de una ley tan furiosamente controvertida en medio de esta tempestad todavía no puede ponderarse.



Un día después de la festividad de San Cayetano, cuando se espera una concurrencia masivo al templo de la calle Cuzco, una escena que seguramente ganarán los del pañuelo celeste a otra jornada inquietante en la plaza de los dos Congresos donde los partidarios del color verde promete marcar una fuerte presencia. Esta vez la grieta es transversal.

Fuente: Infobae