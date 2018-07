Obra degradante en el FTR18: Nada más alejado de "Dios"

"Dios", una puesta en escena, llegada desde la ciudad de Buenos Aires de la mano de Lisandro Rodríguez para este Festival del Teatro 2018, vislumbraba exhibir una mirada religiosa, que opuestamente a esto, fue una gran profanación a la fe , con una reprochable falta de respeto hacia la religiosidad popular y a la Iglesia católica como institución. Al mismo tiempo, una obra que reflejó la militancia a favor del aborto legal, en un momento tan sensible para nuestra sociedad, ante un tema ampliamente relevante, que se encuentra en tratamiento en la Cámara de Senadores de la Nación. Además, este acto repudiable, se manifiesta como una clara provocación a nuestra propia ciudad de Rafaela, la cual semanas atrás fuera declarada "Capital Provincial Pro vida.

Lamentablemente, hechos de estas características, en lo único que contribuyen, es a seguir agrandando más la grieta que lamentablemente nos separa como sociedad.

Ante este penoso episodio, ciudadanos Rafaelinos elaboraron una nota, la cual pretende ser entregada al Intendente Luis Castellano antes que finalice el Festival propiamente dicho, exigiendo a los organizadores del mimo, se disculpen por los agravios cometidos en contra de la iglesia católica y su fe. Por otro lado, fieles de otros credos, manifestaron su apoyo a lo antes expresado. Esta nota será firmada por todos, quienes se han sentido agraviados por lo sucedido.

A continuación transcribimos la nota dirigida al Intendente de nuestra ciudad.

Arquitecto Luis Castellano:

Somos un grupo de Rafaelinos, miembros de la Iglesia Católica, que nos sentimos heridos y agraviados por dos obras presentadas en nuestra ciudad durante la edición 2018 del Festival de Teatro.



Muchos de nosotros, amantes del teatro y las artes escénicas, disfrutamos año a año con alegría esta oportunidad de participar en diferentes espectáculos. Pero vemos con dolor como año a año la calidad y el respeto van disminuyendo. Y este año fue el culmen de la irreverencia y falta de respeto a nuestras creencias cuando en dos obras se han burlado públicamente del Papá, Nuestra Madre María y Dios mismo.

Creemos que en el arte como una sublime expresión del alma humana, allí donde no podemos expresarnos con palabras, las expresiones artísticas salen a nuestro encuentro para decir en imágenes, canciones y gestos lo que en palabras no podemos. Pero no todo es arte, y no todo es libertad de expresión. El arte deja de ser arte cuando raya en el mal gusto y la obscenidad y la libertad de expresión deja de serlo cuando se falta el respeto al hermano.



Jesús amó a todos, comió y vivió con justos y pecadores e incluso los eligió para que sean los pilares de su Iglesia. Nosotros como seguidores de Jesús intentamos imitarlo, amando y aceptando, acompañando en el dolor y educando. Pero hoy, Sr. Intendente, no podemos quedarnos callados, viendo como un grupo de personas que dicen llamarse artistas muestran su odio hacia la Iglesia y lo más sagrado que tenemos que es nuestra Madre.



Le pedimos y casi exigimos un desagravio público por parte de los organizadores del Festival de Teatro hacia la Iglesia de Rafaela, entendiendo que estas actitudes solamente agrandan la brecha social en la que estamos inmersos.



Queremos ser inclusivos, misericordiosos y amorosos, pero exigimos que se nos respete de la misma manera.

Atte.