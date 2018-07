ENTRE EL DELIRIO Y LA SANATA

Una semana de locos! Es imposible describirla en voz alta sin sentirse Tato Bores. El ilustre cómico no necesitaría hoy de ningún libretista. Bastan las noticias

Isaías ABRUTZKY / Especial para R24N





[email protected]

El presidente decidió mostrarse como el capitán de una nave en reparaciones que enfrenta todas las furias de la naturaleza. El hombre se siente tal vez como Vasco Moscoso de Aragão, el entrañable personaje de Jorge Amado que -sin tener la menor idea de temas náuticos- se ve ungido como Capitán de Ultramar (gracias a la complicidad de amigotes influyentes) y tras relatar episodios épicos dictados por su imaginación termina siendo quien salva el barco gracias a una “sabia” decisión, y consagrado como un heroe.

En verdad, difícil es ponerse en sus zapatos. Habrá quien lo vea como al Capitán Piluso, protagonizado por Alberto Olmedo, y lo asocie también al “Yeneral Conzález” otra creación del malogrado cómico. Y recordando su relación con el inefable gurú indio Sri Sri Ravi Shankar, alguno lo identificará con el viejo botero Vasudeva, el que le mostró a Siddhartha -el protagonista de la novela del mismo nombre de Hermann Hesse que marcó una época- que el río habla y enseña, y que hay que escucharlo.

En esto vale la pena detenerse, porque Mauricio mandó arriar las velas y aguantarse la tormenta siguiendo el mismo rumbo, algo que hizo levantar las cejas a un verdadero capitán, demás sindicalista. El experto aclaró que quedarse sin propulsión ninguna en tales circunstancias es un acto bastante imprudente, por no decir suicida. Ni que hablar de que lo mejor que puede hacer quien comanda una nave es cambiar el rumbo y alejarse del meteoro.

De la conferencia de prensa brindada por el Presidente uno se queda con la idea de que estamos hablando de algo que ocurre en el medio del océano. Pero la historia de Siddhartha y Vasudeva nos lleva a preguntarnos si es ese el escenario de la alegoría, o más bien podría tratarse de un ámbito fluvial. El mal tiempo reinante en todo el país en los últimos días, con fuertes vientos, lluvias y espesa niebla, podría desdibujar las costas del río. En ese caso la barca en la que se encuentra toda la ciudadanía argentina, mientras lucha contra la marejada, tal vez esté navegando el río Iguazú, llevada por la corriente hacia el borde de las cataratas, por donde se precipitará si no revierte la marcha.

Impagable la declaración del Jefe de Gabinete, Marcos

Peña, en relación con el avance de los precios. Durante la campaña electoral del 2015 el candidato Macri declaró -sobrador- que la inflación era un tema más que sencillo de resolver. Durante la segunda mitad del 2016 -recordemos que no hubo cifras oficiales en la primera parte del año- el Presidente y sus adláteres explicaron que, dada la herencia recibida, no eran sino de esperar sacudones económicos que llevaran la inflación al 40%, como ocurrió.

El año pasado comenzó con alivio para el oficialismo: los precios redujeron su ritmo de crecimiento. Todo bien hasta el bendito segundo semestre, que, en vez de mostrar la luz al final del túnel, aportó cifras inquietantes desde el INDEC. Los funcionarios no se dieron por enterados, y siguieron con el discurso de la baja. “Capaz que ni se den cuenta”, habrán pensado, porque las elecciones favorecieron al gobierno, se acercaban las fiestas navideñas y el mundial de Rusia ya estaba en la mente de la hinchada.

Este año, los guarismos -como les gusta a los periodistas deportivos llamar a los números- vienen dando catastróficamente en contra de las estimaciones del oficialismo: se pasó del 10% al 15% y finalmente -pero todavía en forma estimativa- al 30%.

En febrero, el Ministro de Hacienda, Nicolas Dujovne,admitió que el Gobierno tiene "muy pocas herramientas para derrotar a la inflación”. En mayo Macri aceptó culpas, no por la marcha de los acontecimientos económicos sino porque había sido demasiado optimista.

Pero la aceleración inflacionaria no dejó lugar para esas tibias explicaciones. Y en los difíciles momentos actuales, con un marca de 3,7% por ciento en precios al consumidor y 6,5% en el índice mayorista, ya no sirven las suaves palabras de los defensores del curso de la economía. Entonces aparece Marquitos, y nos trae palabras tranquilizadoras: la inflación es explosiva, pero aunque las cifras sean las mismas o peores que las que dejó el kirchnerismo, no se puede comparar esta inflación con aquella. Mientras la de ellos era viciosa, porque se regalaba la energía, había cepo, falta de libertad para el movimiento de capitales y otras distorsiones, esta es virtuosa, dado que elevamos las tarifas hasta un nivel que permiten la inversión en energía.

El tarifazo ahoga a la población, la inversión no se vió, y la produción energética disminuyó en los años del macrismo. Pero eso es un detalle, nomás. La Revolución de la Alegría llegará, no en este semestre de tormenta, pero sin duda en algún segundo semestre del futuro. Ya se producirá la confianza y la lluvia de inversiones. Pero conviene dejar las palabras meteorológicas para alguna mejor oportunidad.

Llega Christine Lagarde, y hay que darle la recepción que se merece. Volveremos sobre esto.