Manuela Bravo: "Un autor muy conocido con el que grabé intentó violarme”

“Yo no he tenido malas experiencias por el género cuando era joven. A veces sí, que te querían seducir. Sinceramente la mujer siempre estaba como adulada por el hombre, los piropos y las cosas", comenzó contando la actriz y cantante Manuela Bravo en una entrevista realizada por Diario Publicable.



Inmediatamente dijo que "nunca viví cosas así tan fuertes, salvo en una oportunidad que un compañero de trabajo, un autor de canciones sí me acosó mal. Fue una situación muy fea pero casualmente no fue en esos tiempos, sino que te diría que no fue hace tantos años”.



“Fue en una oficina que él tenía. Yo fui a escuchar unos temas, el intentó violarme y eso fue tremendo, porque una no sabe cómo reaccionar y menos ante una persona que conoce. Era un autor de canciones muy conocido, muy exitoso, para el que yo ya había grabado temas, y viví esa situación muy horrible”, contó la cantante.



“Es algo que nunca conté y te lo digo a vos porque estás empezando una carrera en los medios. Lo cuento ahora porque ya se puede hablar más tranquilamente de estas cosas", confesó.



Recordó que "antes no se podía hablar así, porque aparte la mujer no era muy creíble. Siempre el tema iba a ser bueno, ¿y vos qué hiciste? ¿Cómo fuiste vestida? Hiciste algo para que el reaccionara de esa manera”.



“Honestamente no fue así. Yo sólo fui a escuchar unas canciones, porque él escribía y yo ya le había grabado algunas, y me encontré con esta situación terrible, además de un conocido", aseguró.



Agregó que "cuando salí de esa oficina me quedé parada en la puerta, en la calle, y no sabía para qué lado ir, ¿viste? Porque era una situación muy muy horrible, muy límite y no sabía dónde ir. Porque ¿a quién le voy a contar esto? ¿Quién me iba a creer?”.



“Fue lo único que me pasó y mirá que no me pasó ni en los momentos de mi carrera de joven que vos pensas que te puede pasar, sino que me pasó no hace tantos años”, contó Bravo.



