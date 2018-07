Castellano se queja que Nación cortó programas sociales

El Ministerio del Trabajo de la Nación, ha discontinuado la ayuda que otorgaba al Municipio local, con el cual financiaba y certificaba la capacitación, destinada a favorecer la inserción laboral.

En diálogo con Mariana Alassia, Sub Secretaria de Economía Social y Empleo de nuestra ciudad, manifestaba al respecto; esta situación la venimos observando desde el 2016, no es nada nuevo. No es que se haya aprobado una resolución, donde se haya dicho que a partir de cierta fecha no se hace más esto. Este es un proceso que lleva ya más de dos años y medio. En aquel entonces, ya habíamos podido ejecutar un plan de capacitación avalado por el Ministerio de Trabajo de la Nación, presentado en el 2015 y, como éste ya estaba dentro del presupuesto, nos lo permitieron hacer. Habíamos entregado un proyecto para concretar quince cursos, aclarando la importancia de los mismos; estos una gran herramienta que tenemos para mejorar la empleabilidad de las personas con problemas de ocupación. Cursos vinculados al oficio, el cuidado de las personas, jardinería, construcción, gastronomía, carpintería, una amplia variedad muy importantes. Quienes participaban de los mismos, se capacitaban, tenían un certificado y quedaban habilitados para poder presentar un proyecto llamado PEI (Proyecto de Empleo Independiente), el cual era un subsidio que apoyaba el inicio de alguna actividad por cuenta propia. Ahora, al no tener el aval para concertarlos, no se podrá brindar ésta posibilidad.

El año pasado, prosiguió Alassia, presentamos quince cursos y no nos aprobaron ninguno, dándonos solamente seis. Estos, estaban focalizados en jóvenes de entre 18 y 24 años y, hoy en día no tenemos ninguna noticia de nada. No hay respuestas y ninguna resolución que lo impida; cuando realizás una llamada preguntando al respecto, o interactúas con los responsables, estos responden que no se van a entregar, pero no te dan ninguna notificación de carácter formal. Es una política nacional, un planteo de ajuste y de achicamiento del Estado, de trabajar y llegar al territorio del interior no a través del Municipio. No nos están reconociendo como actores fundamentales en el desarrollo local, es lo que yo entiendo, expresó la sub Secretaria. Nosotros, vemos que crece el sector de las personas que tienen problemáticas de empleo y ellos, nos están vaciando de herramientas en este sentido. Esta es la inconsistencia que uno ve, porque es como no querer reconocer que hay un problema y, en lo local nos conocemos, vemos lo económico, gente sin trabajo o en la informalidad, buscando tratar de generar más ingresos para llegar a fin de mes. Entonces hay una situación que hay que tomar, lo estamos vivenciando en el día a día y en la atención a la gente.

También es de destacar la problemática que se está presentando con el trámite del monotributo social, eso se venía dando, lo teníamos dentro de nuestra órbita, trabajábamos atendiendo a la gente, asesorando, orientando. Sabemos que éste tiene un proceso y eso lo está haciendo Anses en estos momentos. Algunas dificultades que aparecen, no hay cupos, cuesta conseguir turnos; estamos siempre acompañando a la gente. Por otro lado, está muy acotado el tema de las actividades, hay muchas personas a quienes se les niega, deben seguir el trámite de manera online; o sea que Anses te hace la entrevista, completa la encuestas y ya está, después cada uno debe seguirlo como pueda. Entonces nosotros somos la cercanía, el Estado local que tiene como prioridad el tema del empleo, atendemos a la gente, pero nacionalmente, tendrán que repensar en algún momento que existe este problema, sentenció Alassia.