Una joven contó cómo fue enterarse de que tenía sífilis y cómo cambió su pensamiento sobre el sexo

Una joven de 24 años de la ciudad de Córdoba, relató para Rumbos cómo fue el momento en el que se enteró que tenía sífilis, una enfermedad de trasmisión sexual difícil de descubrir por ser también conocida como “la enfermedad de muchos síntomas”.

Tan difícil fue dar con el diagnóstico correcto, que tuvo que visitar a tres especialistas de diferentes ramas de la medicina para descubrir lo que realmente tenía.

“Me empezaron a salir llagas en el lado interno de la boca que por suerte nadie veía. Después se me inflamaron los ganglios, y fue ese el detonante para que decidiera ir al médico. Fui a un médico clínico que me dijo que podía llegar a ser la ‘enfermedad del beso’ (un virus que se contagia por saliva); también fui a un dentista por el tema de la lengua con llagas y me dijo que podía estar raspando con una muela; y, por último, fui a una dermatóloga, que me recetó hacer análisis de sangre, donde, finalmente, se descubrió el problema”, comentó la joven que prefirió permanecer en el anonimato.

Y agregó: “Enterarme que tenía sífilis fue un golpe bajo para mí. No porque sea alguien que no pueda contagiarse sino porque nunca imaginé tener algo así. Incluso, al principio ni sabía qué era. Hasta lo tuve que googlear”.

La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual producida por una bacteria (Treponema Pallidum) que es muy común hoy en día y que se propaga a través del sexo vaginal, anal y oral.

Incluso, un comunicado oficial de la AHF Argentina, confirmó que en 2017 se notificaron cerca de 12.000 casos de personas con sífilis en la Argentina.

Tras el diagnóstico

Teniendo en cuenta que su contagio puede ser a través de una llaga en los genitales o en la boca, la doctora le recomendó a la joven que avisara a los chicos con los que había estado para poder controlar la salud de todos.

“Antes de que la doctora me dijera que tenía que llamar a los chicos, ya lo había pensado, fue como una obligación para mí misma. Así que llamé por teléfono a tres hombres con los que había estado ese año (porque tampoco sabía hace cuánto me había contagiado)”, dijo la joven.

Las respuestas fueron de los más variadas: “Uno me dijo que le tenía fobia a las agujas por lo que su respuesta fue: ‘gracias por avisarme pero no me voy a hacer análisis yo’. El otro me dijo ‘gracias por notificarme’ y nunca más me llamó. Y el otro me agradeció, se preocupó por él y se hizo los análisis, que por suerte le dieron negativo, lo cual me hizo sentir muy bien”.

“El hecho de haberme enterado que estaba enferma no me dio bronca, sino más bien, que los chicos con los que hablé podrían haber estado infectados y haber seguido su vida sin saber que lo estaban. Yo me di las tres dosis de Penicilina y me curé, pero de ellos no supe más nada”.

Por otro lado, la joven contó que el ser diagnosticada con sífilis le hizo reflexionar.

“Haber estado enferma significó para mí un antes y un después en mi conciencia sobre las relaciones. Nunca tuve educación sexual y siento que es muy necesario tanto en las escuelas como en las casas. Las enfermedades se pueden prevenir. Yo me hago cargo de haber sido una inconsciente, incluso sabiendo los métodos para cuidarme”, confesó.

“También me sirvió para darme cuenta que siempre es necesario cuidarse, sin importar quién sea el otro, porque uno no sabe la historia de él o ella, es decir, no sabemos con quién estuvo o por qué situación pasó. Un amigo me dijo, ‘no se cuidó con vos, es decir que tampoco lo hizo con otras/os’, y esa frase me marcó”, concluyó.