NICOLE NEUMAN PIDIÓ UNA CAUTELAR CONTRA FABIÁN CUBERO PORQUE NO PUDO HABLAR CON SUS HIJAS

La modelo le pidió a su abogado que presentara una carta documento después de que no pudiera comunicarse con Indiana, Allegra y Sienna. "Nicole solo quiere joderme", aseveró su ex marido.

Pasó más de un año de la ruptura de la relación entre la modelo Nicole Neuman y el futbolista Fabián Cubero, y cuando se pensaba que las cosas iban a aquietarse, las peleas se reavivaron entre ambos. Esta vez, la blonda pidió una medida cautelar para su ex porque no puede comunicarse con sus hijas en los últimos días.

Para ello, Nicole le solicitó a su abogado, Martín Leguizamón, que presente el escrito contra su ex marido dado que no pudo entablar contacto con ninguna de sus tres hijas, quienes están temporalmente al cuidado del defensor de Vélez.

De acuerdo con lo informado en el programa Involucrados, la modelo, que se encuentra en Europa junto a su nuevo novio, el empresario Matías Tasín, intentó comunicarse con Indiana, Allegra y Sienna pero no lo logró.

Vale decir que las niñas están al cuidado de la abuela paterna, quien vino desde Mar del Plata para estar con sus nietas mientras Cubero está entrenando en el Club de Liniers.

Tras enterarse de la medida, desde la familia del futbolista aclararon que la modelo cuenta con el teléfono de su ex suegra y que puede contactarse con ella cuando quiera. “Nicole solo quiere joderme. No puedo estar tranquilo. Mi mamá siempre tuvo el mismo número, ella lo tiene y no se pudo comunicar”, sostuvo Cubero.

Pero la cuestión no quedó ahí ya que quien reavivó aún más la guerra fue la novia del jugador, Mica Viciconte quien defendió a la familia de su pareja. “Una de las nenas tiene un teléfono con el que se puede comunicar con la madre”, resaltó. Y retrucó: “que yo sepa jamás hubo un problema por esto. Tal vez no se pudo comunicar por la señal. Las nenas están ahora con la abuela, contentas”.

Fuente: www.diariopopular.com.ar