Exclusivo: Fantino revela como fue la intimidad de la pelea entre Mascherano y Pavon

En su programa de radio, Alejandro Fantino le dedicó bastante tiempo a contar detalles sobre una pelea que existió entre dos jugadores en el Mundial y, aunque no quizo dar nombres, se entendió que se refería a Javier Mascherano y Cristian Pavón.

None

Mucho se habló en su momento sobre una pelea que terminó en golpes de puños que habría existido luego de la derrota de Argentina ante Croacia entre Javier Mascherano y Cristian Pavón.

Algunas semanas después, Alejandro Fantino decidió traer nuevamente el tema a la primera plana y le dedicó una parte de su programa para hablar del tema y, aunque lo hizo sin dar nombres ni referencias, no es necesario esforzarse mucho para entender de quienes habla.

"Entra al vestuario uno de los referentes de este equipo, el tipo ya para atrás, ya veterano...entra al vestuario se saca los botines y los tira contra la pared re caliente, con tanta mala leche que el botín rebota y le pega en la cabeza a otro jugador de este equipo que no sé cual es... un pibito (...) no sé que idioma habla este equipo pero el pibito le dice 'qué hacés la c.... de tu madre'", relató el conductor ante las risas de sus compañeros.

Finalmente añade: "El arquero de este equipo se levanta y dice 'calmense un poco muchachos' y el volante le dice '¿qué te metés si vos sos un desastre' (...) el arquero se come los mocos y se sienta, pero el pibito le mete una trompada re caliente".

Con información de BOLAVIP sobre una nota de Mariano Rubino