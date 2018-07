Quedó filmado cortándole los frenos del auto a su ex pareja

Una joven neuquina denunció que su ex pareja y padre de sus dos hijos intentó matarla cortando los frenos de su auto y tiene un video que lo comprueba. "Esto pasó el domingo a la madrugada, yo estaba en la casa de una amiga festejando su cumpleaños. Cuando me iba vi que el auto estaba mojado y salí despacio. Cuando llegué a la calle Independencia me di cuenta que no podía frenar", relató la joven en su descargo.

En medio de la desesperación, la mujer recordó un consejo de su papá y viajó las cuadras que la distanciaban de su casa usando el freno de mano. Al bajar, se percató de que los cables habían sido cortados manualmente y que el auto estaba rayado.

"Simplemente quiero que me deje tranquila", dijo la joven y aseguró que su ex pareja la hostiga constantemente desde hace poco más de un año y medio. Este episodio se sumó a otras múltiples denuncias que radicó tanto en la comisaría como en el juzgado de Familia.

Los hostigamientos y amenazas datan desde febrero de 2017 cuando terminó la relación de más de diez años que tenían. "Me llama varias veces al día, me manda mensajes por Facebook desde perfiles falsos, ya me rompió dos parabrisas, una luneta".

"La jueza determinó que no me podía hostigar por mensajes, ni llamadas ni acercarse, pero el rompe todas las órdenes", contó a LM Neuquén la joven y explicó que si bien su ex tiene una orden perimetral, es de tan sólo 30 metros porque el hombre vive a media cuadra de su casa.

"Como está tan cerca siempre sabe qué estoy haciendo", confió la joven, que vive junto a sus pequeños hijos y que ante la situación debió mudarse con su familia para no estar sola.

