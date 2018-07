LAVA JATO: AFIRMAN QUE "ESTÁ LISTO" EL ACUERDO CON BRASIL

El analista Gustavo Segré señaló que el Ministerio Público Federal brasileño acordó dar información a fiscales argentinos. "El acuerdo está hecho, pero aún no está rubricado", confirmó.

"Las bases para un acuerdo de cooperación de información entre ambos países ya está confirmada, personalmente me comuniqué con el Ministerio Público Fiscal de Brasil y me explicaron que el acuerdo está hecho, aunque aún no está firmado"; explicó Segre, quien también es profesor en la Universidad Paulista

La información, detalló Segré, se fundamentará en cinco puntos: el primero "da cuenta que una participación general para que cada uno de los delatores de Odebrecht colabore con una causa determinada", explicó. Por ejemplo: si la causa es la del soterramiento del tren Sarmiento, la delación irá directamente para el juez y fiscal de esa causa.

El segundo punto del acuerdo es que "la justicia argentina no perseguirá a los delatores premiados"

En terce lugar, explicó Segré, el convenio explica que "nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo proceso penal"

Luego, otro de los puntos destacados es que "del acuerdo participaran los fiscales y no cada Estado"

Por último, el quinto punto, es que Argentina no rechaza la posibilidad de iniciar acciones civiles.

Para Segré, la posibilidad de que se apruebe en Argentina la ley de extinción de dominio y de "delación premiada" abre la puerta a que se avance en causas contra la corrupción."

" La corrupción no firma recibo, si no tenés alguien que se arrepienta no hay forma", graficó.

Recordó que en Brasil la Ley de colaborador premiado y la de extinción de dominio se aprobaron en 2013 al mismo tiempo "y se utilizaron para todo lo que vino después, a partir de 2014".

Fuente: www.cadena3.com.ar