24 años de impunidad, sin justicia, sin verdad, pero con memoria. Pasaran los años y siempre recordaremos, no sólo a los 85 muertos, si no a quienes hicieron lo posible para que el atentado quede impune

Que nadie se haga el distraído y crea que no vamos a recordar a quienes por todos los medios intentaron e hicieron lo posible para que el cobarde atentado no se pueda esclarecer.

Todos son responsables, desde Menem hasta Macri, algunos por acción y otros por omisión, por incapacidad, pero todos son responsables.

En estos 24 años quedó demostrado que en Argentina no hay justicia y esto es una vergüenza que no sólo les cabe a los políticos, los integrantes del Poder Judicial, sus máximas autoridades, tienen que tener la humildad de admitir que fracasaron en su labor, el atentado a la AMIA sigue impune y los culpables libres. EN ARGENTINA NO HAY JUSTICIA.

No sabemos si algún día vamos a saber la verdad, tampoco si a los culpables les va a llegar la mano de la justicia para condenarlos, pero de lo que estamos seguros, es que siempre vamos a tener memoria y siempre vamos a recordar a los inocentes que murieron y a los culpables e incapaces que no permitieron que se sepa la verdad.

Un atentado como el de la AMIA no se tiene MEMORIA en nuestro país, la VERDAD no la sabemos y la JUSTICIA no pudo llegar a nada, pero hasta que se sepa la VERDAD, siempre vamos a repetir "MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA POR EL ATENTADO A LA AMIA"