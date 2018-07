EL LEGADO DE NÉLSON MANDELA

El mundo entero celebró este miércoles el centenario de Nelson Mandela (1918-2013), el primer mandatario raza negra que encabezó el poder ejecutivo, y también el primero en resultar elegido por sufragio universal en su país. Abogado, activista, político y filántropo, luchó contra la desigualdad social y el racismo institucionalizado, no sólo durante su mandato sino durante toda su vida.

Afiliarse al Congreso Nacional Africano y manifestarse contrario a las políticas racistas le llevaron a estar encarcelado más de 27 años. Durante este tiempo, su reputación creció sin cesar, pues se convirtió en un potente símbolo de la resistencia para el movimiento antiapartheid.

Liberado en 1990, recibió el Premio Nobel de la Paz en 1993 y fue investido presidente en 1994.





Sus frases mas destacadas

1. "Todo parece imposible hasta que se hace".

2. "La mayor gloria no es no caer nunca, sino levantarse siempre".

3. "La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo".

4. "Que tus opciones reflejen tus esperanzas, no tus miedos".

5. "Un ganador es un soñador que nunca se rinde".

6. "Después de escalar una gran colina, uno se encuentra sólo con que hay muchas más colinas que escalar".

7. "Si quieres hacer las paces con tu enemigo, tienes que trabajar con tu enemigo. Entonces se vuelve tu compañero".

8. "Lograrás más en este mundo mediante actos de misericordia que con actos de represión"

9. "El valiente no es el que no siente miedo, sino el que vence ese temor".

10. "Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada".

Fuente: www.ellitoral.com.ar