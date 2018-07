"Argentina debe declarar a Hezbollah como organización terrorista"

Juan Félix Marteau, ex titular de la Coordinación Nacional para el Combate de Lavado de Activos y Terrorismo, sostuvo que "con el terrorismo no se puede ser neutral"

Pese a las evidencias que existen en las causas abiertas para investigar los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA, aún no se ha declarado a Hezbollah como una organización fundamentalista. Juan Félix Marteau, ex titular de la Coordinación Nacional para el Combate de Lavado de Activos y Terrorismo, aseguró en un reportaje con Infobae que el Congreso debe aprobar una ley que establezca una lista oficial de organizaciones terroristas. "Hezbollah opera en la Triple Frontera, que es un nido de ratas. Argentina tiene que poner a esta organización en el primer lugar de su lista de entidades terroristas. Con el terrorismo, no se puede ser neutral", aseguró Marteau a pocas horas de la ceremonia que recordará a las víctimas del ataque fundamentalista a la AMIA, cometido el 18 de julio de 1994.

-¿Cómo define a Hezbollah?

-Hezbollah es una organización terrorista que tiene que ser listada y tratada como tal.

-¿Y por qué debería ser tratada como terrorista, si en el Líbano tiene representación parlamentaria?



-Es una organización terrorista que ha tenido participación en los atentados en la Argentina. Y no puede haber neutralidad política, por lo menos desde nuestro país.



-Hezbollah aparece involucrado en los ataques terroristas a la Embajada de Israel y a la AMIA. ¿Qué ha cambiado ahora para que se proponga listar a Hezbollah como organización terrorista?

-Hezbollah tiene una participación enorme en la difusión del extremismo shii, y obviamente ha jugado un rol fundamental en el nuevo armado geopolítico que conforman el gobierno de Irán y de Siria en esta revuelta que ha habido en Medio Oriente. Y estamos ahora en el caso de la Triple Frontera, donde una medida de la Unidad de Información Financiera (UIF) pone las cosas en su lugar al haber encontrado fondos que posiblemente han estado destinados al terrorismo por este tipo de grupos liderados por el Clan Barakat que han sido detectados.

-¿Cuando la UIF informa que se han detectado operaciones de lavado, eso implica que también se utilizaron los fondos lavados para financiar al terrorismo?

-Un grupo de más de catorce personas con apellidos de origen libanés, vinculadas al Clan Barakat, que es un grupo conocido como financistas y recaudadores de fondos para Hezbollah, operaban en un casino de Iguazú y obtenían premios millonarios: más de diez millones de dólares. Y esos diez millones de dólares eran transportados en más de cientos de cruces a Ciudad del Este, pasando por la frontera, sin declarar.



-¿El dinero obtenido del lavado, se usa en la región o en Medio Oriente, por ejemplo en Israel?

-Hay estudios que dicen que en la Triple Frontera, la comunidad musulmana radicalizada aporta entre el 10 y el 20 por ciento del presupuesto de Hezbollah para sus acciones armadas.

-¿La propuesta es que el Congreso sancione una ley para establecer una lista de organizaciones terroristas que debería encabezar Hezbollah?

-Los organismos internacionales obligan a los países a tener su propia lista de individuos y entidades terroristas…

-¿Eso es en todos los países modernos…?

-Es un estándar internacional. De modo tal que la Argentina debería tomar nota de esa exigencia internacional y crear su propia lista de individuos y entidades terroristas. Esto te permite tomar medidas antes que se cometan los actos terroristas.



-¿Para qué le sirve a la Argentina tener una lista de organizaciones terroristas encabezada por Hezbollah?

-Esto sirve para definir un realineamiento clave para la Argentina. No puede haber neutralidad en materia de terrorismo. La Argentina hace pocos años estuvo a punto de hacer pactos con Irán, y con el extremismo musulmán que ha cometido atentados en la Argentina. Aquí, con esta medida administrativa, podemos probar que hay un vinculo entre el terrorismo y el crimen organizado. Porque la Triple Frontera es una nido de ratas.

-Para sancionar la ley se necesita un acuerdo político. ¿Será posible en un asunto tan complejo?

-Los partidos políticos tienen que comprender la amenaza que significa para la región que se haya desmantelado una operación de lavado destinada a financiar al terrorismo. Los grupos criminales en la Triple Frontera están cada día más ricos, son cada día más poderosos y ya han penetrado la política regional.

