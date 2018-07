Recova Ripamonti: "La prioridad no es la expropiación, sino el mantenimiento histórico" dijo Bonino

Se espera que el Ejecutivo presente una planificación específica de cuales serán las acciones que se llevarán adelante, para el mantenimiento de la fachada de los ex almacenes.

Gran optimismo ronda en torno al proceso de expropiación del predio de la derruida construcción de los antiguos Grandes Almacenes Ripamonti, marcando un claro contraste con el progreso y la pujanza, con la importancia y trascendencia que tuvo el lugar para la región al concentrar casi todo el comercio de la colonia rafaelina desde fines del siglo XIX y hasta las primeras décadas del anterior. Luego de muchos años en los que se fueron cayendo sucesivos proyectos de distinta índole (que incluyeron hasta un hotel), ahora pretenden ponerle fin a la situación y no esperar más, ante el riesgo de derrumbe que presenta lo que va quedando de su armazón. La actividad comercial de esta tradicional firma se desarrolló por varias décadas, hasta su cierre definitivo en 1973 por problemas económicos-financieros. El 4 de octubre del año 1991 esta construcción fue declarada de interés municipal mediante la Ordenanza Nº 2461 y el 24 de marzo de 2000 recibió el nombramiento de Monumento Histórico Provincial mediante decreto Nº 0592.

Recordemos que, el gobernador Miguel Lifschitz y el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Antonio Bonfatti, mostraron su apoyo a la iniciativa y alentaron al Municipio local a impulsarla. En este sentido, aún resta aprobarse la ordenanza que autorizará el inicio de dicho trámite ante la Legislatura de la Provincia, en donde se definirá el destino del emblemático inmueble Rafaelino.



Por lo antes mencionado, dialogamos con el presidente del Concejo Municipal Raúl Lalo Bonino, quién expresó al respecto; habíamos recibido desde el ejecutivo y, previamente el concejal Lisandro Marsico había elevado una propuesta similar para poder expropiar el terreno al propietario, lo cual ha sido visto con buenos ojos en general. Nosotros lo hemos planteado en su momento y ahora lo volvemos a recalcar, vamos a esperar que el Ejecutivo presente una planificación específica de cuales serán las acciones que se llevarán adelante para el mantenimiento de la fachada de los ex almacenes. Recordemos que esta es patrimonio, no solamente municipal, sino también provincial. Estaremos al aguardo de eso, sin dejar de poner el punto en esa cuestión más allá del tema de la expropiación. Porque aquí lo que evaluamos como prioridad no es el hecho en sí, sino el mantenimiento histórico.

Esto es responsabilidad del Municipio, continuó Bonino, que está establecida por ordenanza y puede cumplimentar sin la necesidad de plantear una acción de estas características. Está vendrá acompañada de algún proyecto de planificación a futuro, un acuerdo consensuado con las diferentes instituciones de nuestra ciudad, pero nuestra prioridad será el mantenimiento del patrimonio. Hasta que el municipio no demuestra que nos asegura una planificación o una etapabilidad para el mismo, la verdad es que está dándonos una solución a medias y lo que está haciendo, es pasar el problema de un privado al municipio, sentenció.