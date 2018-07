terapias-alternativas-para-el-dolor-de-espalda

Los nervios y el estrés suelen refugiarse en la espalda provocando dolor. Todas las personas han convivido alguna vez con este malestar, o lo hacen de forma habitual. Pero resignarse no es la solución: muchas terapias naturales pueden ayudarnos a calmarlo y a sentirnos livianos y felices.

Respiración:

En su casa, en la oficina e incluso en un embotellamiento, esta técnica puede ponerse en práctica fácilmente y revitaliza la espalda liberando el estrés y la tensión:

Siéntese con la espalda derecha, en una postura correcta en la que se sienta cómodo.

Coloque las manos sobre su abdomen y la caja torácica para sentir sus movimientos al respirar.

Inspire profundamente, retenga el aire por unos segundos y suéltelo lentamente.

Hágalo varias veces, concentrándose en la respiración y en cómo suben y bajan el abdomen y el diafragma.

Visualización:

Relajarse es fundamental si de combatir el dolor de espalda se trata, y las visualizaciones son muy efectivas para tal fin, en especial cuando el malestar no lo deja dormir o lo despierta por la noche.

Cierre los ojos e imagínese en un ambiente apacible y relajante, preferentemente natural, realizando alguna actividad que el dolor no le permitiría hacer. Por ejemplo, cortando flores o trepando a un árbol si está en un bosque, esquiando si está en la nieve, etc. Lo importante es que se vea a usted mismo desarrollando una tarea sin sentir dolor. Intente vivir esa imagen al punto de poder incluir a sus cinco sentidos: disfrute del olor de las plantas o del sonido del mar.

Otra visualización efectiva es aquella en la que se detecta el dolor, y se imagina cómo se lo guarda en un cofre y se lo arroja al mar, deshaciéndose de él.

También puede combinarse esta técnica con la respiración: al inspirar, imagine cómo el aire se dirige hacia la zona afectada, encapsula el dolor relajando los músculos, y se lo lleva con él al espirar.

Tai chi:

Esta disciplina puede realizarse a cualquier edad y es especialmente efectiva para aliviar los dolores de espalda, relajarse y armonizar mente y cuerpo.

Su práctica consiste en la realización de movimientos lentos y fluidos, combinados con ejercicios de respiración y estiramiento.

Sus posiciones ayudan a fortalecer los músculos y mejorar la postura. Además, no requieren movimientos bruscos o forzados.

Dado que con esta técnica se aprende a tomar conciencia del propio cuerpo y a relajar los músculos y los pensamientos, es ideal para quienes sufren dolores de espalda por motivos tales como estrés o mala postura.

Aromaterapia:

Los aceites esenciales tienen propiedades que colaboran en el alivio del dolor de espalda ya sea por sí solos, o reforzando otras técnicas: puede perfumar una habitación mientras realiza ejercicios de relajación o meditación, o incorporarlos a un baño reparador o a un masaje.

Algunos de los aceites más efectivos son:

Canela: es vigorizante y mitiga el dolor muscular.

Romero: activa la circulación y es indicado para calmar dolores agudos.

Naranja: elimina el estrés y los dolores musculares dado que es reconfortante y estimulante.

Manzanilla: ideal para tratar los dolores de la parte baja de la espalda, ya que posee propiedades analgésicas y antiinflamatorias.

Lavanda: es antiestrés, por lo que reduce las tensiones del cuerpo y la mente. Además, gracias a sus propiedades analgésicas, es eficaz para aplicar sobre la zona dolorida.

Hidroterapia:

Los baños de agua caliente distienden los músculos de la espalda aliviando así el dolor.

Las duchas alternas frías y calientes reducen el malestar y activan la circulación: permanezca un minuto bajo el agua caliente, y luego aplique un chorro de agua fría por treinta segundos. Repita la secuencia tres veces.

También puede aplicar compresas sobre la zona afectada:

Las frías bajan la inflamación y calman los dolores causados por lesiones: envuelva hielo picado en tela de algodón y aplique.

Las calientes no deben usarse si hay inflamación, y son ideales en caso de rigidez localizada: moje la tela en agua bien caliente y aplique.

Reflexología:

Los pies son un mapa del cuerpo, y a través de ellos podemos tratar los dolores de espalda.

Presionando con el dedo pulgar, recorra el borde interno del pie desde el talón hasta los dedos, y desde el dedo gordo hasta la mitad del empeine, pasando por la almohadilla.

Con el pulgar presione un punto en la planta del talón, y arrástrelo hacia la punta del pie. Regrese al talón y repita hasta cubrir toda la planta.

Realizar actividad física y mantener una buena postura es fundamental para prevenir y atenuar el dolor de espalda. Al caminar, al sentarse, al manejar o al estar parado, preste atención a la posición de su cuerpo y corríjala si no es la adecuada. Otros métodos beneficiosos para este malestar son terapias tales como la osteopatía, la quiropraxia, la acupuntura y la homeopatía.

Automasajes con pelotitas de tenis

Los masajes son los mejores amigos de la espalda, y gracias a las pelotitas de tenis es posible que cada uno sea su propio masajista en la tranquilidad de su hogar. Siga estos pasos y deshágase de esa pesada mochila de malestar.

Masaje 1:

Acuéstese en el suelo con las piernas flexionadas y los pies apoyados en el piso.

Coloque la pelota de tenis debajo de la zona dolorida.

Concentre todo el peso del cuerpo en la pelota y muévase lentamente hacia atrás y hacia delante.

Este masaje es ideal para las lumbares.

Masaje 2:

Tome dos pelotas de tenis, colóquelas en una media y átela.

Acuéstese en el suelo y ubíquelas debajo de la espalda, a la altura media del tórax.

Sin arquear la espalda y manteniendo los músculos abdominales firmes, muévase lentamente sobre las pelotitas, masajeando desde la parte media del tórax, hasta la región lumbar.

Este masaje es ideal para las dorsales, y puede también realizarse con un rodillo de aproximadamente 15 cm de diámetro y 90 cm de largo.

Masaje 3:

Coloque una pelotita de tenis entre su espalda y la pared, y apóyese sobre ella con las rodillas flexionadas.

Comience a moverse de modo que la pelotita se deslice por toda la espalda.

Si la pelotita pasa por una zona muy dolorida, deténgase y mantenga la pelota sobre el área afectada.

Si bien al principio sentirá dolor, poco a poco éste irá desapareciendo, y usted podrá continuar con el masaje.

Masaje 4:

Parado, coloque una pelotita de tenis debajo de la almohadilla del pie (la zona más carnosa ubicada en la parte anterior del pie).

Apóyese sobre ella y mueva el pie suavemente de un lado al otro por tres minutos.

Repita la acción con la pelota en la parte media del pie, y finalmente con la pelota bajo el talón.

Este masaje se combina con la reflexología, y a través del pie relaja el sistema nervioso, el cuello y los hombros.

Fuente: www.revistabuenasalud.com