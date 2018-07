DALMA MARADONA SE SUMÓ A LA NOVELA DE CALU

Dalma Maradona, la hija mayor del ex ídolo del fútbol, quiere enfocarse en su trabajo como actriz y correrse de la ola mediática que genera su familia. Un mes atrás fue la encargada de cerrar el ciclo de teatro independiente Conejo Blanco, Conejo Rojo en medio de un gran escándalo por golpes de patovicas y ahora está abocada, en la más absoluta intimidad, a la nueva tira de Telefé, Campanas en la Noche.

Con el protagónico de Calu Rivero, quien regresa al canal tras la denuncia por “acoso sexual” a Juan Darthés cuando encabezaron Dulce Amor (2012), tendrá como galanes a Federico Amador y Esteban Lamothe.

Para Dalma es una gran oportunidad porque sólo acepta papeles pequeños en los unitarios y su presencia en formato de tira es casi nula. Ahora anunció que tendrá una participación especial.

“Como todavía no tenemos fecha de aire (aunque ya arrancaron las grabaciones) no puedo contar mucho, pero reconozco que me ha tocado un papel espectacular. La verdad que para mí es muy importante trabajar de lo que me gusta. Hoy se me dio la oportunidad en Telefé, con un grupo increíble de actores, directores, camarógrafos. ¡Estoy muy contenta de volver a la tele!”.

Su último trabajo había sido en la fallida tira Fanny, la Fan con un papel muy pequeño, pero la tira duró apenas un mes al aire. Ahora es la hora de la revancha y de cambiar el eje de sus apariciones en los medios más relacionados con los escándalos de su padre que de su carrera. Cuando se presentó en Timbre 4 con la obra Conejo Blanco, Conejo Rojo se armó un gran revuelo con los paparazzis en busca de la declaración tras la ausencia de su padre a la boda.

Campanas en la Noche tiene así un doble gancho: la vuelta de Calu Rivero a las novelas, después de la denuncia de acoso contra Darthés, en 2012.

Fuente: www.diariopopular.com.ar