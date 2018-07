MARIANA DIARCO DESTROZÓ A ANDRÉS CALAMARO: CONTÓ QUE ABANDONÓ A SU PRIMERA MUJER EN UN HOSPITAL

La pareja del Dipy habló de su pasado con el Salmón y le pegó muy duro. "Me di cuenta que no quiere a nadie", aseguró.

Mariana Diarco sorprendió al realizar tremendas confesiones acerca de Andrés Calamaro, con quien mantuvo una relación amorosa en el pasado. Y, entre ellas , una fuerte revelación respecto a un viejo amor del Salmón.

“Viví una situación muy fuerte con él y me di cuenta que no quería a nadie. En uno de sus brazos tiene tatuado el nombre de Mónica, su primera mujer, por la cual él se pelea con Charly García. Se fue a vivir con esa mujer a España y al tiempo él vuelve a Argentina. Yo me voy a convivir con él y fue un gran maestro en mi vida. Pero de a poco me fui enterando quién era esa Mónica...”, contó la mediática a Ulises Jaitt, por Radio Urbana.

Y respecto a Mónica, Diarco agregó: “Se enfermó en España, quedó internada con un cuadro gravísimo, él le dijo ‘ya vuelvo’ y se vino para la Argentina... La abandonó en un hospital. Tiene hasta su fecha de nacimiento tatuada. Yo creo que esa mujer falleció”.

En cuanto a su relación con Calamaro, la actual pareja del Dipy dijo: “Era muy chica cuando me fui a vivir con él y nos separamos porque lo encontré en nuestra casa con otra mujer. Y muchos años después lo veo y nos sacan una foto en la puerta de su casa. Y me dijo que le íbamos a poner el pecho juntos, porque él justo se había separado de Julieta Cardinali, y me dejó en banda. Es una persona que no se quiere a él entonces no quiere a nadie”.

No obstante, no todos son malos recuerdos los que tiene con el músico, sobre todo en el plano sexual: “Tuve sexo tántrico con Andrés Calamaro. Él me lo enseñó. Es una locura. Yo tuve un orgasmo durante nueve horas. La sensación que sentís en el orgasmo, que es corto, en el sexo tántrico tenés esa sensación prolongada durante mucho tiempo”.

Fuente: diariopopular.com.ar