LA PRESIÓN POR CONTRAER MATRIMONIO

Mientras los hombres no se preocupan tanto por el asunto, a las mujeres siempre se les recuerda que se les está "yendo el tren" o que la maternidad tiene fecha de caducidad.

Es muy usual que al llegar los treinta las mujeres se pongan más exigentes en la elección de sus parejas, mientras que los hombres todavía no tienen la madurez suficiente como para asumir un compromiso, por eso ha postergado el hecho de casarse. Pero la diferencia es que el hombre puede postergarlo el tiempo que quiera, en cambio la mujer no puede porque avanza el reloj biológico; ahí ella se da cuenta que quiere hijos pero no tiene con quién.

El hombre puede ir solo a matrimonios, a comidas, al cine, etc., en cambio la mujer no tiene esa misma sensación para socializar y conocer más gente. La mayoría dice "cómo voy a ir sola al matrimonio". Habitualmente la persona que las acompaña es un conocido de años que no es un candidato a nada. Ahí surge una cosa diferente: cuando están en la fiesta, se piensa en que no se puede dejar al otro solo y no se puede conocer más gente, entonces se transforma en una limitación. A esta edad, la mujer encuentra a los separados o a los descartados. Se crea un problema adicional porque tiene que pensar que a lo mejor tiene que dar entrada a un hombre que puede tener compromisos.

Varias aristas

Lamentablemente, para las amantes del profesionalismo, todavía sigue estando socialmente establecido que las mujeres están hechas para crear y cuidar a la familia. Y, por lo mismo, no es raro oír decir a éstas que no se han casado, y que aunque sean muy exitosas en el ámbito profesional, que se sienten solas y desean conocer a ese hombre especial; o bien quieren en demasía ser madres y formar una familia.

Por su parte, el soltero está feliz de poder manejar su vida a su propio modo, agradecen no tener que negociar el plan del día y poder manejar su dinero como mejor les plazca. El hombre tiene que estar muy enamorado para casarse, sin contar las presiones de la polola de turno o exigencias laborales, que a veces les hace tomar la decisión de contraer matrimonio sin reales ganas de concretarlo.

A una mujer cumplió los treinta hace rato y aún no se casa empiezan a lloverle las críticas. La familia, amistades, compañeros de trabajo, y hasta incluso desconocidos, le preguntan cuándo va a decidirse, que se le está yendo el tren y, más encima, la asustan con que la maternidad tiene fecha de caducidad.

Una mujer sola es mal vista socialmente. La pueden tildar de frívola, egoísta, fría y fome. Un hombre que no se ha casado, para muchos, es un tipo libre, feliz, entretenido y buscador de sí mismo, siempre y cuando no haya pasado los 40, pues aunque no lo sea, lo van a tildar de gay.

Por otro lado, las mujeres empiezan a mirar el dedo anular de la mano de ellos y comienzan a fijarse que la mayoría ya tiene dueña. Se desesperan y piensan que se van a quedar solas para siempre y que nunca encontrarán un marido.

Ellos, en cambio, sienten que mientras más maduro estén, más fácil será hallar pareja, por lo que el paso de los años no los perjudicaría, sino que más bien sería un gran aliado. Por lo tanto, no es raro que ellas sean las que se sienten solas sin pareja estable y a ellos no les preocupe mayormente.

Para la mayoría de las mujeres la entretención y los planes para divertirse van de la mano con la existencia de una pareja. Casi todo lo idean y piensan en dos: salir de vacaciones, ir al cine, tomarse un trago en un pub, etc. Los hombres son más arriesgados a la hora de salir solos, o simplemente se conforman con un buen partido de fútbol con los amigos el fin de semana.

Qué buscan

Una mujer de 30 años busca en un hombre seguridad, protección y fidelidad, por su parte el hombre busca admiración. La mujer necesita que el hombre sea romántico y detallista con ella, en cambio el hombre busca sentirse admirado, que lo vean fuerte.

Esta generación ha superado intelectualmente a muchas otras, físicamente también, ya que el promedio chileno de estatura subió 10 cm. Sin embargo, emocionalmente la adolescencia en Chile puede llegar hasta los 30 años porque los adultos no han entregado herramientas para que vayan pasando cada una de las etapas. Por lo mismo, algunos no quieren salir de la casa y tienen temor de salir al mundo.

Las mujeres tienen mucho temor a la maternidad por la responsabilidad que eso significa y el hombre enfrenta el temor de la responsabilidad económica.

En la parte sexual, el hombre se ve exigido porque antes la mujer no tenía idea de lo que era el sexo, pero hoy ellas se han dado cuenta de que tienen derecho a disfrutarlo. Frente a eso el hombre se siente más inseguro porque para él todo se basa en el tamaño, ésa es su preocupación y las mujeres no están interesadas en eso porque lo que les interesa es el cariño, disfrutar todo.

Cada cual debe tomar conciencia de cuáles son los temores y las cosas que les cuesta enfrentar, por ejemplo: temor al matrimonio, lo que produce que no resulten sus relaciones. Ver los tipos de relación que se ha tenido antes y cuáles son las expectativas de lo que se quiere de una relación de pareja.

Fuente: www.saludactual.cl