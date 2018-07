Cande Ruggeri mandó al frente a su ex, Benjamín Alfonso

Candela Ruggeri pasó este lunes por Los Ángeles de la mañana y, dispuesta a hablar sobre su vida privada, le puso el pecho a las preguntas sobre su ex novio, el actor Benjamín Alfonso quien está convocado al Bailando. Y, aunque mucho no quiso explayarse sobre ese tema en particular, las conclusiones de los panelistas completaron el pensamiento de la invitada.

"Sí, raro...", arrancó Cande, con respecto a la participación de Alfonso en el certamen de Marcelo Tinelli.

"A él le molestaba, no le gustaba esa onda, no quería salir en esa pantalla", completó Lourdes Sánchez.

Entonces, De Brito preguntó: "¿Le daba grasa estar en el 'Bailando'?". Cande, asintió con la cabeza.

Luego, la rubia reveló un hecho inquietante. "Él dice que somos amigos, pero yo no hacía eso con mis amigos. Salí con él".

¿Por qué niega Benjamín Alfonso su noviazgo con Cande Ruggeri?