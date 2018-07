Consejo de Macri a la Mesa de las Carnes: aprovechar el “Día del Soltero” en China

Les dijo a los frigoríficos exportadores que esa jornada es un boom de ventas on line y se pueden hacer muy buenos negocios. En octubre comienza a vigilarse con cámaras la faena de cerdos.

l presidente Mauricio Macri encabezó este lunes una nueva reunión de la Mesa de Ganados y Carnes.

Se trata de una de las mesas de competitividad sectoriales que impulsa el presidente y a la que más le ha prestado atención: ya se reunió siete veces con los actores que representan a todos los eslabones de la cadena cárnica argentina. El último encuentro había sido en marzo.

Y según pudo establecer Agrovoz, además de continuar con el seguimiento de los diferentes temas que forman parte de la agenda de trabajo, el presidente sorprendió a los presentes con una sugerencia: aprovechar el “Día del Soltero” chino como una excelente oportunidad para hacer negocios.

Cabe recordar que China es la principal causa del fuerte incremento de las exportaciones de carnes bovinas argentinas: consume la mitad de lo que el país envía al exterior.

De qué se trata

El “Día del Soltero” se celebra todos los años el 11 de noviembre, porque nació hace dos décadas como una reivindicación hacia el “orgullo” de ser soltero. La fecha tiene relación con eso: 11/11.

Sin embargo, con el paso de los años se transformó en una suerte de “cyber Monday” o “hot sale” chino, hasta convertirse en la principal jornada de e-commerce del planeta.

“Fue una sugerencia del presidente para el sector exportador: prestarle especial atención al Día del Soltero de China, que es un boom de ventas por Internet. Dijo que es una jornada en que se puede hacer una muy buena diferencia”, manifestó una fuente que participó de la reunión.

Presidencia lo ratificó a través de un comunicado: "El presidente Macri solicitó que los exportadores de alimentos 'estén preparados' ante la oportunidad de realizar el 11 de noviembre una venta excepcional a través de la plataforma de comercio por Internet Alibaba, con motivo de celebrarse en China el 'Día del Soltero'. En ese país se aprovecha la fecha para realizar transacciones comerciales a través del e-commerce, similar a lo que ocurre en los Black Friday y Cyber Monday".

Macri mencionó que el año pasado se hizo una experiencia con los camarones, producto en el que Argentina es también un jugador fuerte del mercado internacional, con excelentes resultados.

Si bien la logística es difícil porque el sistema de ventas obliga a que los cortes estén disponibles en China al momento de ser demandados por los consumidores, la oportunidad de seguir incrementando el comercio con un mercado tan grande invita a hacer el esfuerzo, entienden desde el Gobierno.

Otros temas

En cuanto a otros tópicos conversados en la reunión, las fuentes consultadas mencionaron lo siguiente:

Remito Electrónico Cárnico (REC). Se ratificó que comenzará a ser obligatorio a partir del 1° de septiembre. Para esto fue clave un cambio dispuesto por la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (Arba) que decidió unificar las percepciones que deben aplicar los mayoristas (frigoríficos, matarifes) a los minoristas (carnicerías), sin distinguir entre inscriptos y no inscriptos ante ese organismo. Hasta ahora, los no inscriptos ante Arba pagaban una percepción superior, lo que no ayudaba a formalizar toda la cadena y trababa la implementación del REC.

Control de faena. Las “cajas negras” que ya funcionan para vigilar la actividad de los frigoríficos bovinos, serán de uso obligatorio también para los establecimientos porcinos, a partir del 1° de octubre.

Estándar sanitario. Hubo un planteo específico sobre Córdoba: muchos frigoríficos optan por no inscribirse ante Senasa, para ser abastecedores nacionales, debido al costo que se les imputa para que el organismo realice el control de residuos en la carne que se destina a los consumidores. Desde la industria sostienen que es injusto que el precio de este servicio recaiga sólo sobre ellos, cuando no son los que aplican antibióticos o promotores de crecimiento que pueden luego permanecer de manera residual en los cortes. “Es una falencia doble: no se controlan todas las plantas y supone una inequidad de costos. Es un tema de salud pública del que debería hacerse cargo el Estado junto con toda la cadena”, señaló un directivo cordobés.

Retenciones a los cueros. Por último, hubo un “tirón de orejas” a Macri por un anuncio formulado en marzo que, hasta ahora, no se oficializó: la quita de retenciones a los cueros. El propio presidente supo decir que esa es una de las prioridades, pero los operadores esperan la resolución que lo confirme. Lo anunciado es que el 10 por ciento actual se reducirá a cinco por ciento en 2019 y a 0 en 2020.

Fuente: http://agrovoz.lavoz.com.ar