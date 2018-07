Recetas kirchneristas para Macri del FMI

Ya se conocen las recomendaciones del FMI para poner la plata que evitaría más tragos amargos para Mauricio Macri. En rigor, no tienen nada de novedoso: es lo que debería haber hecho el gobierno desde el 10 de diciembre de 2015 y que, por cálculo político, evitó hacerlas.

Pasadas en limpio, suponen tanto una restricción al gasto público como la conservación de los actuales ingresos del Estado nacional, es decir, que lo que entra alcance para pagar lo que sale. Una auténtica cuenta del almacenero. ¿Hacía falta recurrir al Fondo para entender algo tan obvio?

No es una pregunta maliciosa, especialmente porque quienes deben responderla son expertos en economía y no reniegan de los conceptos clásicos. Que Felisa Miceli o Axel Kicillof hicieran pito catalán al espinoso problema de expansión de la base monetaria o la seducción de la inversión extranjera directa, vaya y pase. Ellos renegaban del conocimiento económico occidental de los últimos 200 años y se jactaban de tal rebeldía. Pero que los equipos económicos de Cambiemos no hayan comprendido la verdadera naturaleza del problema (o que no se hayan animado a hacerlo a tiempo) es un poco más imperdonable.

Menos mal que está Cristine. Lagarde, por supuesto, con “e” final. A ella sí le hacen caso, especialmente porque tiene la clave del homebanking del FMI para hacer las transferencias que el Ministerio de Economía tanto necesita.Como es una mujer simpática, de modales agradables, sus recomendaciones parecen las de una tía querendona que vive en Washington. Además, su insobornable bronceado emana ese aire de turista sofisticada, del tipo que raramente tiene preocupaciones mortales en su agenda. Nada que ver con el rudoHorst Koehler, con quién tuvieron que entenderse Fernando de la Rúa y Domingo Cavallo.

Pero no todas son rosas. La lista de Madame Lagarde es comprensiblemente incómoda: acelerar la baja de los subsidios a la energía, reducir el gasto en salarios en el estado, reducir el 15% el gasto en bienes y servicios y recortar las transferencias a las provincias, entre otras linduras. Son todos recortes previsibles, que sólo el voluntarismo zen de la Casa Rosada hizo como que no fueran necesarios durante dos largos años. La realidad, tarde o temprano, pasa factura.

El FMI sorprende, no obstante, por su exigencia de mantener las cosas como están desde el lado de los ingresos. Adiós a cualquier esperanza de eliminar el impuesto a las ganancias que pesa sobre miles de trabajadores, una de las herencias más odiosas del kirchnerismo. Además, a no hacerse los rulos con la rebaja a las retenciones a las exportaciones agropecuarias. Cualquier iniciativa tendiente a disminuir su participación dentro de la estructura de ingresos nacionales está expresamente vedada. “Mantener la tasa promedio de impuestos a la exportación de productos de soja en 25.5%” se lee en el memorándum recientemente firmado.

Los impuestos a las exportaciones son algo ridículo. Ningún país del mundo tiene una gabela semejante. En la Argentina existen sólo porque, después de la devaluación y pesificación asimétrica de 2002, el gobierno necesitaba desesperadamente dólares para evitar el colapso generalizado. Luego, como siempre ocurre, las retenciones quedaron. Los Kirchner las dejaron tanto por su simpleza recaudatoria como por su simbolismo; fue una forma de castigar a la “oligarquía” agropecuaria que tanto detestaban. Macri, que sabe como el mejor de su peso distorsivo, las necesita como el agua para evitar que las cuentas públicas profundicen el rojo que amenazan a todo el programa económico.

El FMI impone al gobierno, en este punto, un camino sinuoso. La base electoral del presidente se encuentra en las provincias de la pampa húmeda más Mendoza, es decir, en la franja exportadora del país. Muchos de sus electores confiaban en que las retenciones entrarían a los libros de historia al promediar su mandato. Esto no será así. Aunque Macri efectivamente eliminó algunas y redujoun par de puntosa las que gravan al complejo sojero, estos impuestos lo acompañarán hasta el final. Esto no será neutro desde el punto de vista político.

El hecho de que el dólar se encuentre en las fronteras de los treinta pesos contribuye a mantener en calma eneste potencialfrente de conflicto, a condición de que, en adelante, acompañe a la inflación y que el tipo de cambio no vuelva a retrasarse. No obstante, la comprensión de los exportadores también tiene su costo. Un dólar alto supone unapérdida de poder adquisitivo del salario y, por consiguiente, menor consumo interno. Si a esto se le suman tasas en torno al 40%, el combo es particularmente recesivo.

Esta situación hace que el presidente se encuentre explorando otro atajo conocido: financiar a los beneficiarios del ANSeS con fondos del organismo previsional y a tasas subsidiadas. El copyright del asunto lo tiene el kirchnerismo, y es probable que, en el arcón de la idea, se encuentre el rostro sonriente de Amado Bodou. Si a los K les sobraba creatividad para gastar, al gobierno no le falta vergüenza de plagiarla cuando de necesidad se trata.

¿Es tan difícil librarse de la herencia recibida? Aparentemente sí. Lo es tanto para Macri como para el FMI. El hecho que se recomiende no tocar las retenciones supone su naturalización impositiva y, con ella, el triunfo del legado K, que no es otro que la sacralización del gasto público y la imposibilidad de desmantelarlo con buenos modales.

Mientras Cristine imparte consejos en clave kirchnerista, Cristina opta por un silencio cercano al budismo. Ambas son anomalías, pero la segunda es la que más nervios genera en el equipo político del macrismo. Si la expresidentacalla -cuando jamás lo ha hecho- es porque algo se trae bajo el poncho.

Hasta no hace mucho, Marcos Peña y Durán Barba jugaban con la ira de la señora Fernández. Ante la mínima provocación, ella reaccionaba con característica fiereza. En la Casa Rosaba se celebraban eufóricamente sus arrebatos, con la certeza de que contribuía a la polarización que tantas proezas electorales les había deparado. El actual silencio desarma aquella estrategia y desconcierta a sus mentores.

Lo cierto es que Cristina podría hablar y no lo hace. El presidente está en un punto bajo, el acuerdo con el Fondo suena a claudicación y, comparados con sus mandatos, los actuales indicadores macroeconómicos son inclusive más flojos de los que ella mostraba. ¿Prepara la senadora de Unidad Ciudadana un relanzamiento de su figura? ¿Se propondrá convencer a la refractaria clase media urbana que sólo una versión moderada de sí misma es capaz de sacar a la Argentina del pozo? ¿Estaría dispuesto a conversar con su tocaya francesa el mantener la ayuda externadurante un potencial tercer período? Por primera vez desde que dejó el poder, Cristina juega con el tiempo de los demás. Nadie esperaba tal cosa, ni que el FMI abrazara sus recetas para sugerírselas a Macri.

Fuente: Alfil Diario