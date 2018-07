La interna de Cambiemos, el gran e imposible de solucionar problema del Gobierno

Las declaraciones recientes del jefe del bloque del PRO, Nicolás Massot, y la aliada estrella Elisa Carrió revelaron que las negociaciones del Gobierno con los gobernadores para acordar la aprobación del Presupuesto 2019 se transformó en el catalizador de las diferencias internas en la coalición gobernante respecto de cómo enfrentar el próximo año electoral. "Reconozco que la posición que a mí me convence no es la predominante en el Gobierno", subrayó Massot al pedir "un acuerdo amplio" para no necesitar la prórroga del presupuesto y para "construir las mayorías que no otorgan las urnas", Mientras tanto Carrió se encargó de ventilar supuestos intentos externos para romper la alianza sin dejar de tirar dardos hacia el radicalismo y a la gobernadora María Eugenia Vidal.

"Reconozco que la posición que a mí me convence no es la predominante en el Gobierno y para eso existe la jefatura y la conducción. Pueden coexistir distintas interpretaciones y después, quien conduce, en este caso el Presidente, es el que define qué camino tomar", sinceró Massot las discusiones internas en la coalición gobernante abiertas a partir de la necesidad de negociar con los gobernadores peronistas el presupuesto que permita el ajuste acordado con el FMI y desacelerar el impacto de la crisis cambiaria.

El jefe del bloque PRO expuso además que no se trata de "plantear un acuerdo en la Argentina sólo en torno al Presupuesto" sino "construir un acuerdo más allá de eso". "Estoy convencido de que la Argentina necesita mucho más que acuerdos circunstanciales de gestión", indicó Massot una de las posiciones hacia adentro de Cambiemos para "construir las mayorías que no otorgan las urnas". "Hay que volver a tomar la senda de los acuerdos electorales", aseguró en diálogo con La Voz del Interior.



En tanto, Carrió continuó ubicándose en el centro del futuro de la alianza gobernante y ventiló una supuesta propuesta que le acercaron para "hacer una alianza con algunos peronistas". "Le dije no. Yo no rompo. Porque todos apuestan a que yo rompa. Yo no voy a romper si esto es creación nuestra", recreó la diputada, entrevistada en el programa PPT, donde nombró al ex candidato a gobernador bonaerense Julián Domínguez, como quien intentó el acercamiento.

La diputada de la Coalición Cívica sentó así su posición sobre posibles acercamientos con el peronismo y luego aseguró que va "sostener la reelección" del presidente Mauricio Macri para que "gane Cambiemos". La supuesta tentación a Carrió desde el peronismo fue desmentida rápidamente por el ex presidente de la Cámara baja a través de su cuenta de Twitter: "La doctora Carrió me acusa de proponerle romper la alianza de Gobierno, cuando fue ella misma quien amenazó con hacerlo. A confesión de parte, relevo de pruebas", la desacreditó Domínguez.

Por otra parte, Carrió se encargó también de continuar diferenciándose de los dirigentes la UCR: "Yo estuve en la Rosada, que no voy nunca. En Olivos. Con Horacio (Rodríguez Larreta), con María Eugenia (Vidal), con Marcos (Peña), diciendo 'este bloque no se muere', pero en el fondo lo que se me está cuestionando es que no juegue con ellos, ni con Coti (Nosiglia) ni con Jesús (Rodríguez), sino que juegue a la institucionalidad de un gobierno".

"En el momento de la crisis, como estamos empezando las presidenciales, algunos quieren poner en jaque al Presidente. ¿Para qué? Para que el Presidente ceda cargos. Para eso necesitan que dos fuerzas debiliten al Presidente y le digan ´mirá, queremos estos cargos´", apuntó Carrió en otro mensaje para los aliados.

