10 tips para que el maquillaje parezca profesional

Para que el maquillaje se destaque y sume un plus al look, no hace falta comprar mil y un productos ni pensar en técnicas solo aptas para expertas. Hay algunos tips y consejos profesionales muy sencillos que ayudan a realzarlo y a aprovechar sus beneficios. Te damos los diez principales.

1

Usar base, corrector o primer en los párpados. "Permitirá neutralizar la pigmentación propia del párpado para que la sombra, que será aplicada después, se vea en su tonalidad más pura", explica la maquilladora Connie Moreno.

2

Crear un solo punto de atención. "Para que el maquillaje tenga armonía y no caer en un estilo demasiado recargado, es importante destacar la boca o los ojos. Por ejemplo, un labial colorado quedará balanceado con un sombreado neutro o en la gama del marrón; y los smokey eyes, con los labios nude o neutros", aconseja Florencia Ducos, asesora de imagen y experta en marketing personal.

3

Realizar el delineado con sombra. Es un tip fundamental para que el delineado dure más. Los pasos son los siguientes: "realizar la primer capa con un lápiz sobre el párpado superior y bien pegadito a la línea de pestañas y sobre esa línea, aplicar la sombra. Para un delineado aún más marcado, sobre esas dos capas, aplicar un delineador liquido a prueba de agua. El efecto más dramático, por su parte, se realizará siguiendo los mismos pasos en el párpado inferior", detalla Moreno.

4

Aplicar bastante máscara para pestañas. Esto es en la línea superior e inferior, con cuidado de no dejar grumos. "Si te animás a usar pestañas postizas, vas a ver un antes y un después, porque verdaderamente empoderan el maquillaje de ojos", recomienda Moreno.

5

Combinar el maquillaje con el outfit. "En un look de fiesta, engamar ambos tonos subirá la apuesta a la imagen y dará la idea de haberle dedicado más atención a la producción personal", dice Ducos.



6​



Neutralizar las tonalidades de la piel. "Las nociones de colorimetría darán las pautas para realizarlo. En las zonas rojizas de la piel, se debe colocar un tonalizador verde y las violáceas, como pueden ser las ojeras, un corrector amarillo. Las manchas de pigmentación en la piel pueden ser contrarrestadas con un corrector naranja. Es importante usar poca cantidad de estos tonos y solamente sobre la zona que hace falta emparejar", aclara Moreno.

7

Limpia muy bien los restos de sombra. Es muy común que queden partículas abajo del ojo y dan un aspecto desprolijo. Con una papel tissue o una brocha limpia podrán quitarse fácilmente.

8

Fijar la base de maquillaje. "El secreto es aplicar polvo volátil incoloro y translúcido. Permitirá matificar brillos indeseados y extender la duración de una base de uso diario", sugiere Moreno. Otro tip infalible: al finalizar, "rociar la piel con agua termal", completa Ducos.

9

¡Maquillar las cejas! "Rellenar los espacios en blanco de las cejas con una sombra o lápiz de cejas en el mismo tono natural realzará la mirada", remarca Moreno. El secreto es mantener una estética natural.

10

Hacer algunos retoques a lo largo de la noche. "Renovar el labial después de comer, refrescar el delineado, pasar un papel tissue para eliminar los brillos indeseados y agregar una delgada capa de polvo ayudará a mantenernos impecables", finaliza Ducos.

¡La diferencia saltará a la vista!

​Connie Moreno es maquilladora profesional y especialista en maquillaje aerográfico. Da clases de maquillaje profesional y automaquillaje. Florencia Ducos es asesora de imagen y especialista en marketing personal. Brinda cursos de capacitación para empresas y asesoras de imagen.

Fuente: Clarín