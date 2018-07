Luis Miguel: 10 curiosidades de la serie del momento

El tratamiento al que se sometió Diego Boneta, la conexión con argentina de la actriz que encarna a la mamá de Luis Miguel, una particular declaración de Óscar Jaenada y mucho más.

La historia de Luis Miguel (48), uno de los máximos íconos de la música en español, fue llevada a la ficción y superó todo tipo de expectativas. Desde su estreno, el 22 de abril, la serie de Netflix se convirtió en un verdadero furor en Latinoamérica, España y los Estados Unidos y le devolvió al cantante la popularidad perdida en los últimos años.

Pero además de una buena trama, talentosos actores de distintas partes del mundo y un guión atrapante, la tira esconde muchas curiosidades que se dieron a conocer a lo largo de los últimos meses y que muchos de los seguidores de una de las series más vistas del servicio de streaming ni siquiera se imaginaban antes del comienzo.

1

El tratamiento al que se sometió Diego Boneta

El artista elegido para personificar al Sol de México a partir de sus 16 años se sometió a un tratamiento odontológico para separar sus dientes frontales y así lograr un parecido aún mayor con su personaje.

2

La conexión con Argentina de la actriz que encarna a la mamá de Luismi

En el primer casting de la serie, Favella quiso hacer un español neutro, pero como ella había trabajado con varios argentinos en la ficción Terra Ribelle (Rodrigo Guirao Díaz, Sabrina Garciarena y Luz Cipriota) pidió perdón y dijo que no le salía. "'Yo hablo argentino, no español', dije. Y me contestaron que era perfecto: Marcela había vivido en la Argentina", recordó en una charla conClarín en la que contó que hasta toma mate.

3

El desconocimiento de Óscar Jaenada sobre el artista y sus hits

El español que interpreta a Luis Rey, el padre del ídolo, apenas conoce sólo dos canciones de Luis Miguel y ni se sabe las letras. "Desde el primer día dejé claro que entraba en el proyecto por el personaje de Luis Rey. De Luis Miguel solo conozco dos canciones y ni me las sé, simplemente las he escuchado", sostuvo en una entrevista el actor español.

4

Thalía también dejó su huella

Camila Sodi, quien interpreta a Érika, una de las novias de Luismi, es una actriz, cantante y modelo mexicana, hija de la escritora y periodista Ernestina Sodi y sobrina de la cantante Thalía.

5

Luismi también actúa

El artista tiene una aparición fugaz en el primer capítulo de la serie cuando presentan en un boliche el videoclip de Cuando calienta el sol y él parece sentado entre el público como un extra más.

6

Dos de los personajes principales nunca grabaron una escena juntos

Pese a la popularidad de ambos personajes, a lo largo de toda la serie Boneta nunca compartió ni siquiera una sola escena con Anna Favella, la actriz italiana que en la tira se pone en la piel de Marcela Basteri, la madre del artista.

7

Autorización oficial

La serie fue autorizada por el propio Luis Miguel para compartir con su público parte de su vida a través de la pantalla. De hecho, se sabe que algunos actores del elenco, como Diego Boneta y Óscar Jaenada tuvieron la oportunidad de conocerlo en persona y hacerles varias preguntas al respecto.

8

Tres actores para el mismo personaje

En la serie, el joven Micky es interpretado por Izan Llunas y Luis de la Rosa. En tanto, Diego Boneta comienza su labor ya en los últimos años de la adolescencia del cantante.

9

Izan Llunas

El actor que le da vida al ídolo mexicano de niño es nada más ni nada menos que el nieto de Dyango en la vida real. Otra curiosidad es que el cantautor español en los 80' compartía compañía discográfica con el Sol.

10

Un argentino en el rodaje

El actor argentino César Bordón interpretó a Hugo López, apoderado, confidente y gestor del músico durante los primeros años de su carrera tras alejarse de su padre.

Fuente : Clarín