Carrió dijo que alguien del PJ le propuso romper con Cambiemos

Elisa Carrió sorprendió ayer, domingo, al revelar que en marzo pasado fue contactada desde el Partido Justicialista (PJ) para que dejara Cambiemos.

La diputada y socia fundadora de la coalición gobernante lanzó esta declaración tras recordar que en el pico de la crisis financiera se reunió con Mauricio Macri y su mujer Juliana Awada. "Yo le dije: vos está tranquilo (sic). Porque acá lo que hay es un golpismo con crisis cambiaria".

Y agregó: "A mí en marzo me dicen si voy a romper o no; me pide alguien del PJ, si puedo hacer una alianza con algunos peronistas, me dan nombres. Que fue Julián Domínguez: 'vos vas a tener un rol protagónico', me dicen'".

"Yo le dije que no iba a romper, porque todos apuestan a que yo rompa. Yo no voy a romper, si esto es creación nuestra. No pudieron con el golpe, el famoso golpe civil, porque a diferencia de 2001 hay reservas", completó la legisladora en una entrevista que concedió a Jorge Lanata en El Trece.



En esta línea, dijo: "No es que se necesita el dinero, el acuerdo con el FMI es un gran acuerdo antigolpe".

Además, Carrió vaticinó: "Vamos a vivir seis meses muy difíciles". Y explicó: "Esto tiene un precio. Si te robaron un país y no dijiste nada, el precio se paga".



La diputada también intentó llevar calma a su electorado en referencia a las tensiones y disputas internas del Gobierno. Y fue muy clara: "Hay una unidad que no se va a romper".

En ese sentido, denunció que "algunos quieren poner en jaque al presidente para que ceda cargos" y aseguró que va a "estar en la crisis con el presidente" porque ella "no deja a nadie cuando está mal".

"No se me perdona que yo hice una alianza con Horacio (Rodríguez Larreta), María Eugenia (Vidal) y Marcos (Peña), diciendo: 'Este bloque no se mueve'", disparó.

Después de los cruces que mantuvo en las últimas semanas con el radicalismo, la dirigente aludió a dos figuras de peso de la UCR, aunque sin mencionar sus apellidos: "Lo que se me cuestiona es que no juegue ni con Coti (Nosiglia) ni con Jesús (Rodríguez), sino que juegue a la constitucionalidad. Yo les voy a ganar la república porque no tengo otro interés que la república y la prosperidad del pueblo. Voy a pelear toda la vida contra la corrupción".

A continuación, otras frases destacadas de Carrió durante el reportaje:

Propinas y changas

"Me encantó que se haya armado el lío que se armó, el debate fue nacional".

"Los que vivimos toda la vida en provincia sabemos que hay gente que viene y corta el pasto, otro trae la leña… Lo aprendí de los cartoneros en 2001. Cuando voy a reunirme en noviembre, me dijeron: 'Lilita, cuando falta la moneda en la calle nosotros tenemos hambre".

"Como hay un impacto de desaceleración, yo dije: 'Seamos solidarias las clases medias'. Porque empezamos a ajustar gastos por lo que les damos a los demás".

Legalización del aborto

"Yo voto que no. Con eso basta. Me causa preocupación y admiración la gente que sabe. Yo estudié 40 años este tema y no lo puedo resolver. Es un dilema: por un lado no querés la criminalización, pero por otro lado no querés levantar la prohibición".

"Vi cómo se quebraban muchos (votos) por miedo a la calle y cómo se presionaba a diputados que estaban por el 'no'. (…). El voto de madrugada en la Cámara es terrible, a mí me da asco moral. Y lo vi".

"Estaba recostada en el sillón y un alto funcionario de la Cámara (Emilio Monzó) me dijo que si había empate iba a votar a favor. Entonces le pregunté para qué tenés el rosario y la Biblia al lado tuyo…".

"Lo único que me preocupaba es la grieta de Cambiemos. Hablaba con Lospennato, con Polledo… Tengo la responsabilidad institucional. Y el Ejecutivo no se daba cuenta del enfrentamiento".

Otras declaraciones

"Cuando tenés un país que se quedó sin reservas, cuando tenés que salir de una convertibilidad tarifaria… Vas a tener problemas. Pero no me imaginé que podíamos pasar dos años y medio sin represión ni muertos. Con un gobierno republicano democrático. Con todos los errores, pero que se van rectificando".

"Afiancé la relación con el Presidente. El pacto fue que la lucha contra la corrupción era de antes y después, con Cambiemos. Y el reconocimiento de las instituciones".

"Creo que Macri quiere ir a la reelección y lo voy a sostener. No tengo interés en ningún cargo. Quiero que gane Cambiemos, que haya elecciones no violentas y que haya transparencia en el financiamiento de campaña".

Fuente: Infobae