El liderazgo estilo "new age" no es compatible con el ajuste

Siete días de política. La convulsión del dólar parece haber quedado atrás, pero el ajuste comenzó a generar ruido político en el oficialismo. Si no marca límites, el presidente comprometerá la gobernabilidad

"La Prensa" informó el jueves pasado que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, advertía que la situación económica "es muy complicada y se vienen meses difíciles". Cuestionaba además decisiones del gobierno en el manejo de la "crisis". Por ejemplo, el haber sostenido a Federico Sturzenegger hasta junio. Al ser consultado sobre si estaba "impactado" por la situación económica después de dos años y medio de gestión de Cambiemos, Morales hizo un largo silencio y respondió: "Diría que no cubre las expectativas que tenía".

Estas declaraciones no provocaron ninguna reacción pública en la Casa Rosada, a pesar de haber sido inconsultas, negativas y riesgosas en un momento en que Mauricio Macri debe dar señales de que tiene la capacidad y el apoyo necesarios para aplicar políticas de ajuste que son la última barrera ante la crisis. Morales es un radical/alfonsinista/populista.

Llegó al gobierno de su provincia gracias al macrismo, pero está ante un problema. El recorte impactará de lleno en la provincia que administra, Jujuy, en la cual el sector privado es reducido y la economía, sólo viable con planes, subsidios y empleo público. Le resultará difícil la reelección, si la voz de orden es bajar el gasto. Eso es lo que ve venir y lo único a lo que atina es a echarle la culpa a Macri.

El problema es que con el ruido que provocan estas actitudes dentro de la coalición gobernante crecen las dudas de si el presidente podrá hacer lo que se comprometió a hacer ante el FMI. Los dólares para salir del ahogo financiero llegarán sólo si se hace el ajuste. En ese plano el Fondo no tiene dudas sobre Macri, pero sí sobre la oposición. La externa (el PJ) y la interna (UCR).

El radicalismo forma parte de la corporación política que vive de la colonización del Estado y que no será manejable con un estilo de liderazgo "soft" como el macrista, sino con el tradicional método del palo y la zanahoria.

Una embestida contra sus ex correligionarios de Elisa Carrió puso en negro sobre blanco precisamente esa situación. Pero puede resultar contraproducente porque sólo sirvió para echar nafta al fuego y provocar más ruido entre los radicales a los que Carrió conoce como la palma de su mano.

Parece por lo tanto llegada la hora de cambiar el estilo de conducción, si no se quiere evocar la imagen de un Fernando de la Rúa débil, alejado de la realidad y al frente de una alianza heterogénea que se desmoronaba a medida de que la economía entraba en tirabuzón.

Para suerte de Macri, el peronismo que junto con el alfonsinismo fueron los que lanzaron a De la Rúa por la ventana, sigue sin mostrar signos vitales. No tiene candidatos, ni renovación, ni ideas. Su imagen perfecta es la CGT, impotente para dejar a un lado una dirigencia de aspecto patibulario, anacrónica e ineficaz para todo excepto el enriquecimiento propio.

El peronismo en todas sus variantes está condicionado por Cristina Kirchner que representa un pasado al que la sociedad prefiere mayoritariamente no regresar, aunque hoy esté probando los frutos amargos del populismo de baja intensidad de la primera mitad del mandato de Macri.

El liderazgo estilo Duran Barba que practicó Macri desde el inicio de su mandato mostró ser útil en los tiempos en que había algo para repartir. En los de ajuste parece indispensable el encuadramiento. Prueba de esa necesidad es la incomprensible estrategia de "laissez faire" en el manejo de la relación con el Vaticano rota mucho antes del proyecto de legalización del aborto.

El enfrentamiento con la Iglesia es inevitable y no tiene marcha atrás desde el momento en que Macri venció a Scioli. Es una lucha de poder en la que el presidente debe derrotar a Bergoglio o ser derrotado. Ambos lo saben, por lo que asombra la conducta en zigzag de Macri. Rodríguez Larreta se consagra a la virgen, María Eugenia Vidal negocia con curas villeros en plena batalla por la ley, con la sociedad dividida en dos y el oficialismo en estado deliberativo. Un error monumental.

El liderazgo consiste en marcar el rumbo y no en tirar la piedra y esconder la mano. En especial en horas de incertidumbre. Para imponer su voluntad en todos los planos el presidente tiene que empezar por encuadrar a la propia tropa. El marketing sirve para el ciudadano de a pie, no para la dirigencia. No sólo Sturzenegger estaba equivocado. Algunos consejeros políticos del presidente parece que también.

Fuente: La Prensa