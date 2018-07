Ley de Educación provincial: Balagué celebró avance en diputados

La comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la provincia, dictaminó antes del receso, sobre la futura ley de Educación que ahora deberá la revisión de Presupuesto y de Asuntos Constitucionales antes de llegar al recinto.

En 70 años no se habían logrado los consensos políticos para lograr esto, un proyecto consensuado que tiene muchas posibilidades de ser ley, restándole dos comisiones y el Senado, así lo ha manifestado la Ministra de Educación provincial Claudia Balagué. Esto será un paso absolutamente trascendente.

Este ha sido un proceso sumamente participativo, por un lado dos; años de trabajo del Ejecutivo y los legisladores, generando foros de participación ciudadana, diálogos con los centros de estudiantes, gremios, instituciones de la sociedad civil, con cada región de la provincia participando y dando su opinión sobre la educación, lo cual generó un aval muy interesante. Y por otro, el diálogo político en la Cámara de Diputados. La posibilidad de que todos los bloques estén representados en la Comisión de Educación, logrando un dictamen que -por supuesto- tiene como base lo que presentó el gobernador, pero que a su vez engloba otros ocho proyectos de legisladores, marcando un camino de construcción política. Con este proyecto, Santa Fe marcará un camino diferente de amplio consenso, trabajándose en base a acuerdos básicos, sustanciales y sobre un tema que debería ser política de Estado.

Una ley de Educación no es cualquier ley. Será la única en país que dirá que la educación es laica, hablará claramente sobre ésta como un derecho humano, un bien social, algo que debe garantizar el Estado de manera gratuita para todos los santafesinos, desde los 3 años. En la educación superior estará dada la posibilidad de brindar acceso de manera abierta y gratuita. Habrá hitos muy importantes que saldrán de esta nueva disposición, las cuales marcarán un camino importante.

Cuando se toman ejemplos internacionales, del que más se habla es Finlandia, en donde tuvieron 40 años de trayectoria educativa sostenida independientemente del gobierno. Con una línea de trabajo muy marcada en nuestra ley, cada estudiante tendrá garantizado no solo el ingreso, sino que se le hará el seguimiento para que éste no abandone la escuela, logrando terminar con aprendizajes y con calidad de los mismos. Esto se llama ‘protección de la trayectoria educativa’ e incluye la articulación entre niveles para que el alumno no se encuentre con un salto grande entre secundario y universidad. Otro tema central será la ‘innovación’ para la motivación de los chicos. Se ha creado un laboratorio en políticas públicas educativas, que con esta ley, le daremos estructura para sumar innovaciones que ya vienen realizando los docentes en las mismas escuelas, no solo las que propone en el ministerio sino, de los trabajos en Escuela Abierta.

Aquí es distinto el camino que se dio otras provincias, en donde inmediatamente aprobada la ley nacional sacaron leyes provinciales como espejos de la primera. Nosotros quisimos darle más tiempo, instalar políticas públicas, construirlas colectivamente con la comunidad educativa, la familia y a partir de allí tener la ley, concluyó Balagué.