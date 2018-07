Viotti: "Acá hay una pelea política que no beneficia a los vecinos y tiene que ver con el 2019"

Esta semana, el proyecto de Leonardo Viotti, concejal de Cambiemos, para dar de baja el convenio que tiene firmado la Municipalidad de Rafaela con la Empresa Provincial de la Energía y de esta manera, los contribuyentes dejen de pagar la Cuota del Alumbrado Público en sus boletas y que lo empiece a abonar el Municipio, tuvo críticas tanto del oficialismo local como desde la Provincia. Primero, se reunieron el jefe de Gabinete, Marcos Corach con la secretaria de Estado de Energía de la Provincia de Santa Fe, Verónica Geese y luego fue la propia funcionaria esperancina la que dijo que la propuesta era "demagógica" y dio a entender que la Municipalidad debería afrontar un total de 40 millones de pesos anuales por la energía de las columnas en la ciudad. Sin embargo, el joven radical, que tomó el proyecto de lo hecho por el intendente de Santa Fe, José Corral, sigue adelante con su idea y quiere mayor detalle de la información aportada por la EPE antes de decir que es así.

Así lo manifestó en declaraciones realizadas a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz): "hay que ver el tema de los datos. Hay que analizarlos técnicamente, para ver si es realmente lo que ellos dicen, porque esos números se dan de forma unilateral. La EPE dice que consumimos tanto y que eso tiene un valor. Pero no sabemos. Hay que ver si las lámparas consumen lo que dicen que consumen y cuál es el valor. Hay que ver finamente cada uno de los datos", dijo.

¿Cómo se contrastarían esos datos? "Deberían darnos un detalle técnico. Que nos digan cuántas columnas son, cuánto consumen las columnas LED y cuánto las tradicionales y cuánto cobran el kilovatio. En base a eso, nos sentaremos con alguien que nos asesore para determinar si están bien esos datos. Después, ver si es real el consumo, porque tal vez la EPE, con el aval del Municipio, está cobrando cualquier cosa, que es lo que Corral sostiene en Santa Fe", detalló. A diferencia de lo que ocurre en la capital provincial, la EPE dice tener el detalle de cada columna. "Pero esa información no la mostraron. Quiero tenerla en mano para analizarla y ver si lo que la EPE le cobra a los vecinos de Rafaela está bien", agregó.

"También necesito saber si la EPE cumple con su parte del acuerdo firmado en el '88. Uno de los convenios establecía que por la CAP (Cuota de Alumbrado Público) la EPE debía dar repuestos para el recambio de luminarias. De acuerdo a lo que tengo entendido, nunca entregaron nada a la ciudad. Hay que cuantificar esa deuda y ver qué es lo que haríamos con esa deuda", agregó.

"Nosotros pedimos una reunión con la secretaria Geese y con el Directorio de la EPE. No hemos recibido respuesta. Nos dijeron en su momento que cuando vinieran a Rafaela, iban a avisar. Estamos esperando", sentenció.

Pero si se desconfía de los datos oficiales, ¿contra qué se los puede comparar? "Con los datos técnicos de las empresas que venden las luminarias, que pueden decir que una determinada luminaria con tantas horas de uso, tiene tanto consumo diario. Después, algún ingeniero, alguien que nos asesore. No digo que sea mentira. Digo que antes de decir que lo que dice la EPE está bien, hay que contrastarlo, porque ellos son una parte interesada en el tema", replicó.

"Veo al Municipio apoyando a la EPE, en lugar de ayudar a buscar propuestas que defiendan a los vecinos. De la misma manera que veo al peronismo junto al Frente Progresista en esta cruzada contra Cambiemos, tan unidos en contra de nuestras propuestas, me gustaría haberlos visto así de unidos en otras cosas más importantes para los vecinos. No veo que se pongan tan rápido de acuerdo como hicieron esta vez para oponerse a nuestro proyecto para otras cosas. Ojalá lo viera al intendente Castellano sentado en una mesa discutiendo como mejorar la seguridad reunido con el ministro Pullaro. O por el acueducto, o la radioterapia. No veo que se pongan rápidamente de acuerdo en eso", señaló.

"Salieron muy fuerte en contra de nosotros. Tuvieron una reunión y el Jefe de Gabinete y el Gabinete en general, claramente bajo las órdenes del Intendente, están tratando de instalar este tema y lo único que hacen es tratar de pegarle a Cambiemos. Ahora tienen un enemigo en común", disparó.

¿Sigue adelante con el proyecto? "Primero, necesitamos la información técnica. Cuando esté, deberemos analizar los pasos a seguir. No quiero hacer como Castellano que, antes de saber bien de qué se trataba, ya se había opuesto", respondió.

"Acá hay una pelea política que no beneficia a los vecinos y tiene que ver con el 2019", dijo y admitió que su propuesta también tiene un costado político: "en la búsqueda de posiciones y de disminuir los costos a los vecinos, uno busca y encuentra. Si las propuestas las hacen ellos, no son demagógicas. Pero sí si las hacemos nosotros". "Van a hacer todo lo posible para ensuciarnos, para decir que todo lo que proponemos nosotros es una locura. Hay un enemigo y somos nosotros. Basta leer los diarios, los portales de noticias, escuchar las radios y ver que todo apunta a eso. Para mí, a medida que vaya pasando el tiempo, se van a ir poniendo más nerviosos y este tipo de cosas sean cada vez más fuertes. Le pido al Intendente (porque Corach pone la cabeza) es que cambie la cabeza, la actitud, que pare con la guerra de ensuciar al Concejo de la forma que sea, que sea más propositivo. Tiene la cabeza más puesta en el año que viene que en solucionar los problemas de hoy", completó.

Finalmente, descartó que la decisión de Corral haya sido improvisada. "Creo que tratan de hacerlo ver así y la EPE reacciona cobrando más de lo que corresponde para generar la idea de que no se replique esa idea", señaló.

Fuente: La Opinión sobre una nota de Adrián Gerbaudo