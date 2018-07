Héctor Timerman defendió el memorándum con Irán y cuestionó a D'Elía, Esteche y Khalil: "Parecían los tres chiflados"

"Cristina jamás me dio una orden que sea contraria a la ley", sostuvo el ex canciller sobre el pacto rubricado con el régimen con Irán

El ex canciller Héctor Timerman defendió hoy la firma del memorándum de entendimiento con Irán, la actuación de la ex presidente Cristina Kirchner, dijo que la causa es una "gran persecución" y criticó a otros acusados del caso a los que llamó "los tres chiflados". Todo eso lo hizo al declarar en indagatoria desde su casa ante el Tribunal Oral que hará el juicio oral del caso, que todavía no tiene fecha

"Con la presentación de las acusaciones empezaba el juicio y eso después de 25 años debía ser un orgullo para la Argentina. Me fui en el 2015 del gobierno y ya era inconstitucional el memorándum. Cuatro años después, ¿me puede decir en qué ha avanzado la causa? Es retórico. Lo único que avanza es mi cáncer", dijo Timerman desde su domicilio, hasta donde fueron a tomarle declaración los jueces Gabriela López Iñíguez y José Michilini y el fiscal Marcelo Colombo después de que se frustró por la mañana una videconferencia programa desde los tribunales de Comodoro Py.

"No hice nada que interfiera con la Justicia. Si tuviera alguna duda no hubiese firmado el memorándum", agregó Timerman ante las preguntas de los jueces y el fiscal. También defendió a Cristina Kirchner: "La presidenta Cristina jamás me dio una orden que sea contraria a la ley y yo jamás la hubiera cumplido. Pero nunca la recibí. Ella estaba muy interesada en resolver este caso y resolverlo bajo su presidencia. Quiero dejar en claro esto porque parece que el tema del memorándum lo están usando para atacarla".



Con voz baja y tenue, sentado en un sillón de su casa, Timerman declaró durante dos horas. Estuvo bajo prisión domiciliaria cuando el juez federal Claudio Bonadio lo procesó. Luego fue revocada.

El juicio por la firma del memorándum no empezó, pero el titular del Palacio San Martín atraviesa una grave enfermedad -tiene cáncer de páncreas- y ante la posibilidad de no poder estar presente cuando se inicie el proceso, pidió declarar antes. El tribunal aceptó el planteo y se previó la indagatoria para esta mañana a través de una videconferencia desde la casa, en conexión con los tribunales de Comodoro Py.

Pero no se pudo hacer por deficiencias técnicas: no había un micrófono que tomara con nitidez la voz del ex funcionario. Así, el tribunal y el fiscal fueron hasta la casa de Timerman. Algunas defensas lo siguieron desde tribunales. Sin embargo, desde la casa también hubo por momentos problemas con el audio que al promediar la declaración se solucionaron.



Timerman es uno de los 12 acusados, junto a Cristina Kirchner, el ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, el dirigente social Luis D'Elía, el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, el diputado nacional Andrés Larroque, entre otros acusados, de la firma en 2013 del memorándum

La imputación es porque a través de la firma del memorándum con el régimen de Teherán se quiso beneficiar a los iraníes acusados del atentado a la AMIA –ocurrido en julio de 1994 y que dejó 85 muertos- que tenían pedido de captura internacional para dar de baja las detenciones vigentes por Interpol.

Las defensas rechazan la acusación y sostienen que fue una decisión política no judiciable que buscaba destrabar la causa penal que no avanzaba ya que no se podían concretar las detenciones de los acusados y así la causa estaba frenada. El memorándum -que contó con la aprobación del Congreso- permitía al juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, y al fiscal Alberto Nisman tomarles declaración a los acusados en Irán. Pero la Justicia luego lo declaró inconstitucional.

Timerman defendió la firma del memorándum y dijo que se trató de un "acuerdo político no judicial que beneficiaría al tema judicial" y que en la negociación con Irán nunca se puso sobre la mesa otro tema que no fuera el de la AMIA y que esa era la postura argentina. "Los iraníes querían incorporar todo pero no tuvieron éxito. En ese sentido tuvimos la presidenta y yo una convicción muy grande", señaló Timerman, y cuando el fiscal le preguntó cuáles eran los otros temas, dijo que no los recordaba.



"No hice nada que interfiera con la Justicia. Si tuviera alguna duda, no hubiese firmado el memorándum", señaló, y planteó dudas sobre la actualidad de la causa: "Esto es una gran frustración. Un avance chiquito va a ser mejor que nada. ¿A quién le cambia que no avance? En cuatro años no hubo nadie que reemplace a Nisman, a quien solo vi dos o tres veces en mi vida".

Calificó las negociaciones con Irán como "secretas" y que los funcionarios de ese país no querían que se hicieran públicas. Pero explicó que la entonces presidente Cristina Kirchner decidía si algunas cuestiones se daban a conocer: "Los iraníes no querían que se haga nada público, nosotros pensamos que algo teníamos que decir. Si usted me pregunta cuál era el parámetro, era que nosotros no queríamos parar las negociaciones".

En sus diálogos con los cancilleres iraníes, Timerman recordó que ellos les decían que no había prueba contra los acusados. "Ellos revisaron el expediente y no encontraron nada que los inculpe, por lo que era una persecución. Yo les decía, mi postura es lo que diga la Justicia. Si la Justicia argentina dice que son culpables, son culpables", recordó.

El ex canciller también negó que se haya reunido en la ciudad de Alepo, en Siria, con el canciller de Irán y sobre las negociaciones con ese país también recordó que se barajaron otras propuestas: "Irán no extradita ciudadanos desde la época del sha y la Argentina no hace juicios en ausencia. ¿Cómo se resuelve el problema? Una de las cosas que se nos ocurrió era hacer soberanía argentina sobre territorio iraní, pero era muy complicado porque en Irán son muy nacionalistas".



También remarcó que las alertas rojas de Interpol sobre los cinco iraníes acusados del atentado nunca estuvieron en discusión y que por ese motivo tanto la AMIA como la DAIA primero apoyaron el acuerdo con Irán. "Pero al otro día ya estaban diciendo que las alertas podían caer. Algo pasó", dijo. Además sostuvo que Interpol no sugirió agregados o modificaciones al acuerdo.

El fiscal Colombo le preguntó a Timerman por cada uno de los acusados. "Éramos tres los que hablábamos del tema. Cristina, Zannini y yo. Muchas veces la Presidente no podía atenderme y me decía que hable con Zannini. Otras veces nos reuníamos los tres y sé que Zannini se reunía con Abbona (Nda: la ex procuradora del Tesoro de la Nación). Pero nunca cambiaron nada ni sentí que pasaron por encima mio", señaló. "Hasta donde yo conozco, Parrilli no participó del tema. A Larroque lo vi dos veces en mi vida y nunca estuvo en una reunión de la que yo participé".

Pero Timerman fue más duro con Luis D'Elía, el ex líder de Quebracho Fernando Esteche y el dirigente de la comunidad iraní Jorge Khalil a quienes llamó "los tres chiflados". "Ellos trataron de aprovechar una situación y por supuesto que salió mal, parecían los tres chiflados", dijo en referencia a las escuchas telefónicas en las que los tres hablan del acuerdo con Irán.



Timerman dijo que no conocía esos audios, que nunca tuvo diálogo ni se reunió con esos acusados ni con el espía Alan Bogado -de D'Elía dijo que lo saludaba en actos públicos- y calificó de "persona funesta" a Esteche. "Lo único que sé es que trajo problemas al Gobierno atacando barcos de turistas. Fue una persona a la que no conozco en forma personal pero fue funesta para la administración", señaló sobre el líder de Quebracho que está preso en la cárcel de Marcos Paz.

A las 16:12 la jueza López Iñíguez dio por terminada la declaración. Alejandro Rúa, uno de los abogados de Timerman, dijo que en el comienzo del juicio el ex canciller va a contestar preguntas del resto de las partes si está en condiciones de hacerlo.

El juicio está lejos de comenzar. Las partes todavía están en plazo de presentar la prueba que quieren que se analice en el proceso. Luego los jueces tienen que poner fecha de inicio. El tribunal todavía no está completo. El tercer juez Jorge Tassara, que salió sorteado para intervenir en el proceso, debe resolver si acepta el cargo.

