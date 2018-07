Preocupa que la Nación pueda frenar obras

Así lo sostuvo el ministro de Gobierno de Santa Fe que añadió que ya en este tiempo el ritmo de los trabajos no es el esperado. También se refirió a las negociaciones por la deuda de la Nación por coparticipación

El ministro de Gobierno y Reforma del Estado de Santa Fe, Pablo Farías, se refirió a las negociaciones con el gobierno nacional por la deuda por coparticipación que mantiene con la Provincia. “Las reuniones van a seguir desarrollándose, algunos pequeños avances hubo”, sostuvo y aseguró que seguirán “buscando un acuerdo”.

“Queremos que el reconocimiento (de la deuda) sea lo más integral posible. (Con respecto a) la parte que se ofrece pagar en bonos, que esos bonos realmente le sirvan a la Provincia” y que tengan “un impacto (positivo) en las próximas gestiones”, continuó.

En cuanto al ofrecimiento de cancelar deuda con obras públicas, el funcionario santafesino dijo que sería “un plus importante para la provincia si lográramos que en poco tiempo se realicen (trabajos no previstos). Y si no, que la provincia realmente pueda resarcirse de manera de recibir el capital que la Nación le debe”.

De todas formas, aclaró que “la propuesta (de Nación) es más integral que sólo obras”.

Por otra parte, Farías se refirió a las críticas del presidente Mauricio Macri por no haber adherido Santa Fe a la Ley de ART. Dichas críticas fueron públicas, en el acto de inauguración de un frigorífico en Carcarañá.

El funcionario provincial dijo que la norma está en la Legislatura y que “hay que ser respetuoso de los tiempos legislativos” y de las diversas opiniones. “No es un tema sobre el que se pueda plantear una posición tan cerrada”, añadió.

Además, sugirió que “el gobierno nacional tiene un interés muy particular en que se adhiera a esa ley lo antes posible”.

Finalmente, fue consultado sobre la posibilidad de que el acuerdo con el FMI provoque un freno en la obra pública nacional. En ese contexto, aseguró que el ritmo de ejecución ya no es el deseado.

“Nos preocupa que no se avance con las obras que han comprometido en estos dos años y medio. Algunas que no se iniciaron y otras que se han continuado a un ritmo que no es el esperado. Entonces, por supuesto la perspectiva de que se pueda detener absolutamente toda la obra pública nacional nos preocupa y mucho”, sostuvo.

“Nosotros (por la Provincia), al contrario: estamos haciendo un gran esfuerzo por no detener la obra pública, por lo que genera no sólo en infraestructura sino que sostiene puestos de trabajo que son imprescindibles. Así que esperemos que en las decisiones que se tomen a nivel nacional también se ponga ese cuidado, porque si no, el impacto social va a ser muy grave”, cerró.

Fuente: LT10