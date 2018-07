Trump carga contra May por el Brexit blando y pone en duda el pacto comercial

El plan de Theresa May para el Brexit "matará probablemente" la posibilidad de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, asegura Donald Trump, en una entrevista con el diario The Sun. Las explosivas declaraciones del presidente de Estados Unidos, publicadas horas antes de su reunión bilateral, redoblan la presión a la primera ministra británica, y suponen un nuevo e inesperado golpe a su estrategia para la salida de la UE, acordada al fin dos años después del referéndum y publicada en detalle el jueves entre críticas de diversos sectores.



"Si aprueban un acuerdo como ese, estaríamos tratando con la Unión Europea en lugar de con Reino Unido, y eso puede matar probablemente el acuerdo", dice el mandatario estadounidense, en una entrevista publicada coincidiendo con el inicio de una visita de trabajo de cuatro días a Reino Unido, en el diario más leído del país, propiedad del magnate Rupert Murdoch, uno de los hombres de confianza del presidente estadounidense.

La humillación a la primera ministra no se queda ahí. Donald Trump, en un ejemplo típico de su explosiva diplomacia, elogia al ex ministro de Exteriores británico Boris Johnson —del ala conservadora que defiende un Brexit duro—, que desató una grave crisis de Gobierno con su dimisión el pasado lunes en protesta precisamente por el plan del Brexit de May. Trump dice en la entrevista que Johnson es “un tipo muy talentoso” y que sería "un gran primer ministro". “Tiene lo que hay que tener”, opina el presidente.



“Obviamente le gusto y dice muy buenas cosas de mí”, dice sobre el díscolo exministro, eterno rival de una debilitada May por el liderazgo del Partido Conservador. “Me entristeció mucho ver que dejaba el Gobierno y espero que vuelva en algún momento”, añade el presidente. Johnson ha elogiado a Trump en el pasado, e incluso llegó a decir que el republicano haría un buen trabajo negociando el Brexit.

Trump explica en la entrevista que él habría manejado la salida de Reino Unido de la UE “de manera muy diferente”. “De hecho, le dije a Theresa May cómo hacerlo, pero ella no estuvo de acuerdo, no me escuchó. Quería seguir otro camino", asegura. "Diría que probablemente fue por el camino contrario. Y está bien. Debería negociar de la mejor forma que sepa. Pero lo que está pasando está muy mal".

La intervención de Trump fulmina la estrategia de la primera ministra, que confiaba en utilizar su reunión bilateral de hoy con el presidente estadounidense para reforzar la relación especial entre ambos países y silenciar las protestas del ala dura de los conservadores sobre su plan para el Brexit, ganando el respaldo de Trump a sus propuestas. Sus declaraciones a The Sun precisamente salieron a la luz durante una cena de gala en honor al presidente, en Londres, en la que May habló de “una oportunidad sin precedentes” para un acuerdo comercial con Estados Unidos. Esta tarde ambos mandatarios comparecen en una rueda de prensa conjunta tras una reunión bilateral en Chequers, la residencia de campo de la primera ministra.

La entrevista, un envenenado regalo de Trump a May, justo el día en que cumple dos años en el 10 de Downing Street, supone un durísimo golpe a la relación especial, esa histórica alianza política, diplomática, económica y cultural entre Reino Unido y EE UU, que ha sido uno de los pilares del orden mundial del siglo XX y lo que va de XXI. Cuando May acudió a visitar a Trump a Washington en enero de 2017, el presidente republicano comparó su recién estrenada relación con la primera ministra conservadora con la estrecha amistad que mantuvieron sus predecesores Ronald Reagan y Margaret Thatcher. "Será mi Maggie", dijo Trump sobre May, utilizando el nombre de pila de la única otra mujer primera ministra que ha tenido Reino Unido. Pero hoy, esa comparación parece más alejada de la realidad que nunca.

El presidente estadounidense ha humillado a su anfitriona, agravando aún más la crisis política que la acorrala. La posibilidad de firmar un ambicioso acuerdo comercial con EE UU, una vez que Reino Unido esté fuera de la UE, es un escenario al que se aferran los defensores del Brexit, que lo venden como un goloso paliativo a la pérdida de acceso al mercado común europeo. Pero Trump, en general con su política proteccionista, y en particular con las advertencias lanzadas en la entrevista publicada este viernes, no parece dispuesto a poner las cosas fáciles a May.

El presidente también arremete en la entrevista contra Sadiq Khan, sucesor de Johnson en la alcaldía de Londres. Trump, que ya tuvo un enfrentamiento verbal con el alcalde el año pasado, tras los atentados terroristas sufridos en la ciudad, volvió a criticar su manera de gestionar la amenaza terrorista y la inmigración. “Mire el terrorismo que está teniendo lugar. Creo que [Khan] ha hecho un muy mal trabajo en terrorismo. Creo que ha hecho un mal trabajo en delincuencia, si lo mira, todas las cosas horribles sucediendo ahí”, dice Trump. “Creo que permitir a millones y millones de personas venir a Europa es muy, muy triste. Tienen ustedes un alcalde que ha hecho un trabajo terrible en Londres. Ha hecho un trabajo terrible”, reitera.

Trump critica a Khan por haber autorizado que un globo que representa al presidente en pañales sobrevuele el Parlamento británico durante las protestas que están siguiendo sus pasos por Reino Unido, y asegura que por eso pasará menos tiempo en la capital en este viaje. “Antes me encantaba Londres como ciudad. No he estado ahí desde hace mucho tiempo. Pero cuando no te hacen sentir bienvenido, ¿por qué me iba a quedar ahí?”, explica.

Las autoridades británicas han desplegado la alfombra roja para recibir a Trump en su primera visita oficial como presidente, con la esperanza de que se alcance un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, "el aliado más cercano pero también el amigo más querido", según Theresa May.

