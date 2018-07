Titular de la EPE: tenemos los números, se presentarán de manera formal

El presidente de la Empresa Provincial de Energía (EPE), Maximiliano Neri, estuvo en nuestra ciudad. En diálogo, le consultamos a cerca de la reunión mantenida días atrás junto a la Secretaria de Energía de la provincia Verónica Geese y al Jefe de Gabinete de la Municipalidad de Rafaela, Marcos Corach. Al respecto mencionó; el tema de alumbrado público estuvo en el tapete por el hecho ocurrido en la ciudad de Santa Fe, pero nosotros estamos a punto de concretar una reunión formal, en donde mostraremos los números de medición que ya tenemos listos y las soluciones que hay para trabajar en materia energética. Será en los próximos días. Ya estamos preparando las cuentas y se presentarán de manera formal, si no es la semana que viene, será la próxima. Mantendremos un encuentro con el intendente Luis Castellano, en donde se verá sobre todo, el peso que tendrá esa facturación en el municipio. Nosotros entendemos que la responsabilidad de ellos es ver las cuentas que van a repercutir en las arcas municipales, por eso queremos preparar bien los números.

En cuanto al proyecto que pretenden presentar los Concejales del Bloque de Cambiemos en Rafaela, para que el dinero del alumbrado público sea pagado por el municipio; en este aspecto, pienso en que tienen que ser responsables y saber de donde van a sacar el dinero para pagar dicho servicio, expresó. Creo que acá está la replica de lo que se hizo en Santa Fe, atendiendo a una oportunidad política para poner este tema en debate, pero no tiene más trascendencia que eso. Lo que ha sucedido en la capital provincial, es que se ha tomado una decisión intempestiva, la cual rompió el acuerdo. La realidad es que hoy no nos pagan la energía eléctrica, lo cual es un perjuicio para todos los santafesinos, porque se está desfinanciando una empresa que es del Estado. Nosotros seguimos esperando una propuesta de pago en la cual se pueda resolver el problema, pero entendemos que ese no es el camino, porque lo estamos pagando entre todos.

Por otro lado, en entrevista con el Jefe de Gabinete local, Marcos Corach, en torno al mismo tema manifestó: les pedí conocer los números de la facturación del alumbrado público de la ciudad de Rafaela, las mediciones del mismo y el monto que significa. Básicamente para quedarnos tranquilos, de que lo que estamos pagando los ciudadanos, realmente condice con lo que corresponde, con lo que la EPE mide de consumo eléctrico y para tener la certeza de que está siendo medido. De la reunión mantenida, me traje la seguridad de que esto es así, en los próximos días vendrán a la ciudad y mostrarán los números, donde vamos a poder sacarnos todas estas dudas. Los números están, no los traje porque les corresponde a ellos explicar el consumo, pero tengo la garantía, ya que he hablado con gente de la EPE, lo cual no es que están estimando el consumo, sino que éste está medido con los montos de tarifa con todos sus aumentos. Además, hablando del tema tarifario, ellos prevén un segundo semestre con un posible aumento de energía; pero principalmente la Empresa Provincial de la Energía tiene la obligación de abrir los números a la ciudad, para saber que es lo que nos están cobrando. Por otra parte, nosotros no nos vamos a hacer cargo de lo que el intendente de de Santa fe no pague, quiero quedarme tranquilo de que no usen parte de nuestros recursos, para pagar lo que ellos no paguen, porque no es justo.

Creemos que al conocerse los costos, esto no tendrá ninguna implicancia, mas allá del proyecto del Bloque Cambiemos. El hecho de no saber de lo que estamos hablando, es una muestra de que no se lo está tratando con la seriedad que se merece. Imagino que cuando tengamos todo definido, declinarán la idea de que el Municipio debe hacerse cargo, porque es mucha plata. No es que nosotros tengamos ingresos del Gobierno Nacional, como si lo tiene la Municipalidad de Santa Fe que nos permita hacer frente a esto; si nosotros tenemos que hacernos cargo del alumbrado público de la ciudad de Rafaela, tenemos que dejar de hacer otra cosa y al final lo barato terminará saliendo caro. Por otro lado sino pagamos, vamos a correr el mismo riesgo que corre la Municipalidad de Santafesina, que es judicializar el tema, que si no lo paga este gobierno, lo pagará el que sigue y la verdad es que nosotros, no nos comportamos de esa manera.

Por esto es que me manifiesto en contra del proyecto de Cambiemos, porque es un presupuesto que nosotros no tenemos, es una responsabilizad que no podemos asumir. La EPE translada a la Municiplidad de Santa Fe toda la responsabilidad, sobre todo en el alumbrado con todo lo que eso significa en lo civil y penal. Nosotros no tenemos ni ese presupuesto ni esa cantidad de gente, tampoco estamos en condiciones de resolver lo que hoy resolvemos en conjunto con la EPE. El municipio local tiene una responsabilidad, cambiar las luminarias, los postes; el servicio y el control de los tableros lo tiene la empresa. No previmos en presupuesto 2018 hacernos cargo de más de 35.000.000 de pesos que sale el alumbrado público, concluyó.