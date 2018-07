CONOCÉ LA VERSIÓN FEMINISTA DEL "ARRÓZ CON LECHE"

La famosa canción infantil "Arroz con leche" fue intervenida en una escuela, cuyo nombre no trascendió, para que los alumnos comiencen a cantar una nueva versión con letra feminista.

La publicación fue compartida por maestras, actrices y otros profesiones en las redes sociales y se volvió viral.

En la imagen foto se ven dos niños con una cartulina pegada en la cartelera de un colegio y la letra modificada.

La canción completa en sus dos versiones:

Arroz con leche me quiero casar / con una señorita de San Nicolás / que sepa coser, que sepa bordar / que sepa abrir la puerta para ir a jugar / Yo soy la viudita del barrio del rey / me quiero casar y no sé con quién / Con esta sí, con esta no / con esta señorita me caso yo.

Arroz con leche / yo quiero encontrar / a una compañera que quiera soñar / que crea en sí misma / y salga a luchar / por conquistar sus sueños de más libertad / Valiente sí, sumisa no / Feliz, alegre y fuerte ¡Te quiero yo!.

Fuente: www.cadena3.com