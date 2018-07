¿Por qué hace bien comer chocolate?

En forma de bombones, tabletas, helados y salsas, el chocolate es uno de los productos más deseados por los amantes de los dulces. Y, como punto a favor para ellos, en los últimos tiempos se demostró que consumirlo de manera moderada puede ser saludable. “Comer chocolate de buena calidad trae unos cuantos beneficios: mejora el estado de ánimo, te pone de buen humor y genera placer. El chocolate tiene un componente muy importante que se llama teobromina. Se trata de un compuesto químico que estimula el sistema nervioso provocando sensación de placer en aquellas personas que lo consumen”, explica la nutricionista María Constanza Dvorkin de Buhacoff (M.N. 2994).

Además, también hace su aporte para el bienestar físico: “Disminuye el riesgo de infarto y es muy bueno para la actividad del cerebro. Tiene alto poder energético, es un antioxidante que hace bien a las células de la piel y por lo tanto ayuda a combatir las arrugas”, dice.

Chocolate del bueno

“A la hora de elegir el chocolate, Dvorkin de Buhacoff recomienda ir por el amargo: “Si bien aporta grasas, la mitad de ellas son de buena calidad y tienen menos procesamiento”. El chocolate bueno es el que tiene un alto contenido de cacao con concentraciones de 70, 80 y hasta 90 por ciento. “Es importante marcar la diferencia entre el producto de calidad y el que no lo es para saber de qué manera nos puede impactar”, señala la nutricionista.

Los que hay que hay que evitar

Así como hay chocolates de calidad, hay otros que no lo son tanto. No están tan recomendados los más tradicionales e industrializados que se consiguen en los kioscos: “Suelen tener más azucares y más grasas, aportan calorías vacías, y no son tan saludables”, comenta Dvorkin de Buhacoff.

Fuente: Elle