Vacaciones hot: A sus 46 años, Thalía posó en bikini y ardieron las redes

Thalía siempre llama la atención, mediante las redes sociales la cantante y actriz comparte aspectos de su vida para tener un contacto con sus más de nueve millones de seguidores. Días atrás mostró un jugado look con su cabellera azul.

Ahora, Thalía está de vacaciones y no dudó en posar en bikini. Bajo el sol y sobre un yate, posó en bikini y escribió: “Si no me acuerdo…no pasó”. Claro que los comentarios llenos de elogios no tardaron en llegar.



El destape veraniego de Thalía tuvo más de 300 mil me gusta. Pero no fue lo único que compartió de sus días de calor sino que también mostró cómo se tiraba desde una gran altura hacia el mar. ¡La está pasando muy bien!