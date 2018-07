Alerta a provincias recorte de Nación en planes rurales

El alerta en las provincias por la caída de programas de empleo que dependen del Ministerio de Trabajo de la Nación sumó un nuevo capítulo con epicentro en Salta (aunque amenaza con extenderse a otros distritos), con el rebote a tabacaleros para acceder al Programa Intercosecha, que da un subsidio de $2.300 (no tuvo variación interanual pese a la inflación) hasta por cuatro meses a trabajadores cuando no trabajan en las plantaciones.

La cartera que administra Jorge Triaca elevó los requisitos para acceder al beneficio: hasta 2017 los empleados debían demostrar tres meses trabajados y un ingreso de un cuarto del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) que hoy asciende a $9.500. Las nuevas reglas de juego estipulan un mínimo de cinco meses trabajados y un ingreso de la mitad del SMVM. El agravante: en esta cosecha los tabacaleros salteños tuvieron menos trabajo por condiciones climáticas, y pocos alcanzan a demostrar que percibieron más de $4.750.

En concreto, mientras el año pasado se presentaron 11.750 solicitudes de las cuales se aprobaron 9.800, en este periodo se elevaron 12.335 y tuvieron el visto bueno menos de 5.000. El Sindicato de Obreros del Tabaco (SOT) prepara medidas de protesta tras afirmar que no fueron recibidos en Buenos Aires por funcionarios del ministro Triaca pese a haber cumplido con las formalidades del pedido de audiencia.

La semana pasada, en la reunión del Consejo Federal del Trabajo que se celebró en Tucumán trascendieron dos preocupaciones extra: 1) la Coordinación de Empleo Rural que soportaba el programa cayó al agujero negro tras los nuevos organigramas estipulados en los planes de Modernización. Con lo cual, cuesta ahora encontrar qué puerta golpear para ser atendido; 2) el Ministerio trabaja en una resolución, aún en estado de borrador, cuyo texto estipula otra suba de requisitos: que los trabajadores demuestren haber percibido el 100% del SMVM, lo que cerrará la puerta a otros trabajadores. Más cerca de Triaca dijeron que estaban sobre el tema, pero sin datos concretos.

Desde la administración del gobernador Juan Manuel Urtubey señalaron que estarán pidiendo en los próximos días que se amplíe el cupo en base a los padrones 2017, o bien que se encuentre un mecanismo para repartir los fondos de otra forma. Como dijeron desde una provincia PJ, que no tuvo inconvenientes con el Intercosecha pero sí recortes en otros programas de empleo nacional (como el Repro para empresas en crisis o el de entrenamiento para jóvenes), "la forma de ajustar parece que es más inequitativa, porque se prioriza al que trabajó más meses. El que estuvo menos tiempo ocupado no fue porque no quiso, sino porque la cosecha es variable". Lo mismo ocurre con la suba del monto percibido: quedan afuera los trabajadores de cosechas donde peor se paga.

Por otra parte, en el caso salteño, los diputados nacionales Javier David, Pablo Kosiner y Andrés Zottos, impulsarán una iniciativa para que el Programa Intercosecha, creado en 2009, se convierta en ley. Y así evitar decisiones discrecionales de cada gestión.

El reclamo tabacalero amaga con extenderse a otros rubros. Y se agrega a otros pedidos provinciales, que observan una caída en planes además de un puenteo para bajar fondos directamente a través de organizaciones sociales en cada distrito. "Tenemos una disminución de unos 120 mil beneficiarios en este período producto de la transferencia al Ministerio de Desarrollo Social de beneficiarios de organizaciones sociales y una caída de 40% de beneficiarios de otros programas que acompaña la baja presupuestaria que tuvo este año la Secretaria de Empleo", manifestaron desde otro distrito PJ. Para agregar: "El programa Repro, sin ir más lejos, disminuyó en más del 50% el cupo a pesar de los numerosos conflictos que tenemos con empresas en crisis".

Fuente: Ámbito